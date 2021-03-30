影片瘋傳！杜特蒂慶生「伸手摳女傭」　辯：這是總統的幽默感

▲菲律賓總統公然性騷擾女傭影片在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter）



記者王致凱／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）28日歡慶自己76歲生日，不過他當天在達沃市（Davao City）自家享用慶生大時，竟被拍到伸手疑想觸碰女傭私處，影片瘋傳引爆爭議。事後，菲律賓總統府澄清說，「總統只是在開玩笑。」

根據菲律賓媒體Rappler報導，在一段網路瘋傳的影片中，杜特蒂在家人和家庭幫傭的陪同下享用生日大餐，此時一位女傭端來一個生日蛋糕，但杜特蒂卻一度伸手靠近女子下體。女子及時向後退閃過，並且發出嘻笑聲。

菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）29日替杜特蒂辯解說，杜特蒂此舉並無惡意，且這名女傭也很習慣這種「幽默感」。羅奎還說，杜特蒂當天的舉動並沒有造成任何人不舒服，且他的夫人當時也在場；羅奎強調，「你們都知道總統喜歡開玩笑，但他沒有惡意。」

不過，影片曝光後仍有大批網友批評杜特蒂行為輕浮，身為一國元首卻公然進行職場性騷擾。許多菲律賓網友批評杜特蒂的行為「非常噁心」。對此，羅奎仍反駁說，如果有任何人抱怨，那也應該是杜特蒂家中的人，而非外面的批評者。

事實上，杜特蒂2年前就曾聲稱，自己年輕時曾猥褻過睡著的女傭。諷刺的是，杜特蒂本人還親自簽署過反性騷擾法律，規定對工作場合中發生的性侵犯、性騷擾等行為進行嚴懲。

另外，杜特蒂還曾多次拿性侵開玩笑，公開發表過數次有關性暴力的不適當言論，例如要菲律賓軍隊官兵「射擊女性共產主義叛軍的陰道」，或是不當宣稱要向「外國觀光客提供菲律賓處女」，藉此諷刺伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」的「死後上天堂享有處女」一說。

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