中國認為「美軍帶病毒到武漢」　華春瑩回應：美國敢像中國磊落？

▲中國認為，是美軍把病毒帶到武漢。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情發生至今已經超過1年，對於病毒起源始終是世界各國都想探究的真相，希望藉此找到防範疫情的方法，不過中國方面一直傳出美軍在軍人運動會中，將病毒帶進武漢的說法。對此中國外交部發言人華春瑩也在記者會上，做出了回應。

《法新社》在中國外交部記者會上提問表示， 「外交部一位發言人去年發推特稱可能是美軍把疫情帶到了武漢。但據我們了解，世衛組織今天將發布的赴華考察報告中沒有提到這一說法的可能性。請問中方還認為可能是美軍把疫情帶到了武漢嗎？」

華春瑩回應表示，她理解現在大家都非常關心世衛組織即將要發表的溯源聯合研究報告，中方也收到了世衛組織散發的溯源聯合研究報告，相關部門正在研究，但溯源問題是科學問題，應該交由科學家們去開展研究。

華春瑩指出，「至於你提到去年我的一個同事在他的個人帳號上發表的一則推文，我注意到有一些西方國家的人老是糾結或者糾纏這個問題，我覺得這大可不必」。

華春瑩說，「請你回想一下，疫情發生以來，美歐等國一些政客和領導人、議員，他們發表了多少針對中國的謠言謊言？發表了多少關於所謂實驗室洩露、實驗室製造等各種各樣的謠言謊言？你們追究了多少呢？而且關於德特里克堡生物基地問題，始終有一個大大的問號。」

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



華春瑩指出，「從前年6月份開始，美國媒體對此有很多報導，對不對？然後也有很多關於這方面的猜測懷疑，但是美方出來澄清了嗎？」

華春瑩強調，「關於美方有人指責武漢病毒實驗室，我們大大方方地邀請世衛組織專家去考察研究，提供了充分合作。我們還應請求安排了一些外國媒體去參訪 ，那麼美方是不是可以同樣坦坦蕩盪、光明磊落、大大方方地邀請國際專家和媒體去美國進行考察研究呢？」

華春瑩說，這一切的疑問都應該交給科學家和衛生疾控專家去研究，得出能夠經得起事實、歷史和時間檢驗的結論。希望其他國家也能像中方一樣對世衛組織專家有關工作提供充分的、全面的配合和支持。

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