潮牌推「撒旦鞋」諷每隻鞋都有人血！　Nike硬起來怒告侵犯商標

▲Nike Air Max 97(左)、人血撒旦鞋(右)。(組圖/翻攝自推特/@bestoffnike、@saint)

文/中央社紐約29日綜合外電報導

耐吉(Nike)今天提告紐約一間生產「撒旦鞋」的公司,不滿這間公司與夯曲Old Town Road饒舌歌手利爾納斯X(Lil Nas X)合作,將Nike球鞋改造成含有一滴人血的撒旦鞋。

Nike在訴狀中主張,紐約「MSCHF產品工作室」(MSCHF Product Studio Inc)這雙以魔鬼為主題的黑紅色鞋款侵犯並淡化Nike商標。然而,訴狀未將利爾納斯X列為被告。

BREAKING: Nike is suing MSCHF over the @LilNasX "Satan Shoes" for copyright infringement and dilution. pic.twitter.com/lEL6DIVyOD