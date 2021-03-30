人妻寂寞花錢找男人「抱抱睡」…老公竟超同意！　每小時價碼曝光

▲人妻花錢找「專業擁抱師」到府服務。（圖／翻攝自IG／lovedontjudgeshow）



記者張方瑀／編譯

美國一名人妻因長時間和丈夫分隔兩地，竟用每小時80美元的價格，找來另外一名專業「擁抱師」到府服務，不論是摟著她看電視，或是兩人相擁入眠，都能夠滿足需求。

根據《每日郵報》報導，住在紐約的薩奇亞（Saskia Larsen）和丈夫結婚多年，但丈夫因為工作關係，必須長時間待在別州，兩人幾乎一個月只能見一次面。然而渴望親密接觸的薩奇亞，就以每個小時80美元（約台幣2200元）的價格，找來一名「專業擁抱師」（professional cuddler）摟著她看電視，或是兩人相擁入睡。

薩奇亞在IG上表示，很多人會認為已婚還選擇這樣的服務很奇怪，「我99％肯定他（丈夫）不會忌妒，因為我還是花很多時間跟他聯繫、聊天。」薩奇亞強調，她沒有做出任何背叛婚姻的事情，「我丈夫對我有更多的保護而不是忌妒，我建議每個人都需要找人擁抱，這會讓你感覺像個『人』。」

薩奇亞的丈夫亞瑟（Arthur Larsen）則表示，他不覺得擁抱會破壞他們倆的夫妻關係，「薩奇亞非常需要與人接觸，我們相處時總是抱在一起分不開，所以我能理解她為什麼會找上專業擁抱師。」這位擁抱師也說，他每星期都會收到約200個預約，「我的客戶遍布各個年齡層，有男性、女性，年老和年輕都有，他們都是渴望和人接觸的。」

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