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巨乳女助理泡澡觸電慘死！手機帶進浴室充電　墜地竄強大電流奪命

▲俄羅斯24歲女子在泡澡時一邊滑iPhone，卻發生觸電意外導致身亡。（示意圖，非新聞當事人／取自圖庫Unsplash）

▲俄羅斯一名前議員女助理在泡澡時將手機帶入浴室充電，卻觸電身亡。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯一名25歲巨乳辣妹謝碧妮娜（Anastasia Scherbinina）在洗澡時意外被電死，原因是她捨不得與手機「分開太久」，便將手機帶到浴室裡，一邊充電一邊滑手機，結果卻不慎觸電，雖然調查仍在進行中，但執法人員表示，謝碧妮娜當場死亡。

綜合《每日星報》與土耳其《Milliyet》報導，擁有傲人上圍的謝碧妮娜先前曾任俄羅斯新西伯利亞當地一名議員的助理，然而，她日前卻被發現陳屍於自家浴室。執法部門報告指出，謝碧妮娜在睡前洗澡之前，將快要沒電的手機與電源線一起帶進浴室，這樣洗澡時就不用和手機「分開」。

報告稱，謝碧妮娜洗澡過程中手機不慎墜落地板，瞬間發生嚴重觸電，「她當場死亡。」據了解，儘管如此，警方仍然在調查謝碧妮娜的死亡經過。報導表示，這並非唯一的觸電身亡案件，2020年俄羅斯一名24歲女子賽門諾娃（Olesya Semenova）也因為充電中的手機滑落浴缸，導致她受到巨大電擊，成為全身赤裸、臉色蒼白的泡水屍體。

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