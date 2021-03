巨乳女助理泡澡觸電慘死！手機帶進浴室充電　墜地竄強大電流奪命

▲俄羅斯一名前議員女助理在泡澡時將手機帶入浴室充電,卻觸電身亡。(示意圖,非文中當事人/取自免費圖庫Unsplash)

記者張寧倢/綜合外電報導

俄羅斯一名25歲巨乳辣妹謝碧妮娜(Anastasia Scherbinina)在洗澡時意外被電死,原因是她捨不得與手機「分開太久」,便將手機帶到浴室裡,一邊充電一邊滑手機,結果卻不慎觸電,雖然調查仍在進行中,但執法人員表示,謝碧妮娜當場死亡。

