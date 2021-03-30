變態女師誘拐多名女童！洗澡兼性侵　同住11天「代替媽媽疼愛妳」

▲美國一名教職生涯長達20年的女老師涉嫌性侵多名女學生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國邁阿密一名高中女老師涉嫌利用職務之便，並營造出「母親的形象」，以誘拐、性侵至少3名女學生，年紀最小的還只有11歲，而且受害期間長達數年，警方已於26日將這名女老師逮捕，她預計將面臨包含兒童性侵在內的多項罪行指控。

綜合《每日星報》與《Local 10 News》報導，邁阿密戴德郡（Dade）的41歲女老師珍妮特（Jeanette Valle-Tejeda）已經在不同學校任教20年，然而，最近卻有受害者向警方控訴，曾遭到身為老師的珍妮特數次性侵犯，而且消息曝光後，又有更多受害女性出面舉證，珍妮特因此在26日被捕。

逮捕報告指出，受害女子表示，她2009年就讀亨利F.費勒中學（Henry H. Filer Middle School）時期首度遭到珍妮特性侵，升上高中後又持續痛苦了4年，而且珍妮特當時把自己營造成「母親的形象」，提供經濟援助，還讓受害者在她的家中過夜，報告中也列出這名女子曾經缺課11天，期間珍妮特也沒有到校教課，據稱兩人還會一起洗澡。

另一名受害者向警方稱，珍妮特虐待了她3年，強迫她進行電愛，同時要求在事後刪除通話紀錄。第3名受害者則說，自己17歲時和珍妮特一起去過酒吧與餐廳，所幸珍妮特喝得太醉，她才沒有被帶去珍妮特家中。此外，也有家長抱怨，珍妮特在2018年邀請學生前去家裡，卻給那些學生們喝酒。教育當局表示，學區將終止她的教職，未來她也被禁止任教。

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