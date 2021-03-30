北美原住民也做木乃伊　鸚鵡「開嘴吐舌」表情超猙獰

▲賓州州大研究團隊發現，北美原住民會飼養鸚鵡，並將牠們製成木乃伊。（圖／翻攝自賓州州大網站）

記者陳怡靜／綜合報導

說起木乃伊，大家都會馬上聯想到埃及，歷史上許多古文明都出現過保存乾屍的做法，美國賓州州大最新研究發現，古代美洲原住民將鮮豔毛色的鸚鵡，製作成表情猙獰的木乃伊。對此，賓州州大人類學助理教授卡普里萊斯（JoséM. Capriles）認為，目前尚未能解釋這樣做的用意為何。

綜合外媒報導，賓州州大29日發布最新研究成果，研究人員發現在公元1100年至1450年之間，北美地區的原住民就已經出現大量商業行為，將生活在南美洲亞馬遜河流域的鸚鵡運送至北美，成為貴族飼養寵物。

這些鸚鵡大多具備鮮豔亮麗的外型，漂亮的羽毛會被定期拔下當做頭飾，同時也象徵主人的財富和權力，這些鸚鵡死後，則會被做成木乃伊。研究人員發現，鸚鵡的嘴角張開、舌頭被拉出，翅膀也呈現張開的飛翔狀態，表情和姿勢十分怪奇。

▲鸚鵡的表情十分猙獰。（圖／翻攝自賓州州大網站）

卡普里萊斯表示，根據目前研究指出，這些活體鸚鵡在熱帶地區被捕獲後，必須穿越超過4000公尺高的安第斯山脈，以及阿他加馬沙漠（Atacama Desert），最終才能被運送至北美，鸚鵡能夠存活也令他們感到不可思議，「牠們必須穿過巨大的草原、寒冷的天氣和艱難的地形。」

卡普里萊斯直言，目前尚未能證實將鸚鵡製作成木乃伊的用途為何，不過團隊初步推測，可能和鸚鵡善於模仿人類的行為語言有關，或是被用於執行某種神祕儀式。