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《金融時報》：拜登政府準備宣布「美台交流」新指南　鬆綁限制

▲▼美國國務卿布林肯，將於17、18日訪韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國《金融時報》報導，拜登政府正在準備發布新指南，內容採納了川普時代提出的一些政策改變，旨在放寬接觸限制，促使美國外交人員更容易與台灣官員交流會面。但是，此舉很可能被中國視為挑釁，進一步激怒北京。

根據報導，知情人士表示，拜登政府將關注鼓勵美國官員與台灣官員交流會面，而非施加接觸限制。另一名知情人士說，美台外交人員的大多數互動限制「將會消失」。

儘管如此，第三名知情人士卻說，雖然拜登不會讓美台交流限制趨向嚴格，恢復到川普上任前的情況，但仍會實施一些規範，例如不得在任何會議上展示台灣旗幟，「任何與主權有關的事情都是禁止的」。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普政府的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

川普政府卸任前，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於1月9日宣布，廢除美台官方交流的「自我限制」，引發北京強烈不滿和抗議。

拜登上任後，外界持續觀望其對中立場，甚至被認為可能扭轉川普支持台灣的政策。但是，台灣駐美代表蕭美琴獲邀參加拜登就職典禮，美台在東京、日內瓦等華府以外地點的官方接觸越來越多，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）也於29日陪伴帛琉總統惠恕仁訪台。

此外，國務卿布林肯（Antony Blinken）在參院提名認證聽證會上表明，將根據去年通過的《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020）審視相關規範，期待替美台交流創造更多空間。他曾在另一場國會聽證會上形容台灣是一個「國家」，也在中國向巴拉圭提供疫苗之際，公開致電巴國總統，強調與民主夥伴台灣合作的重要性。

▲▼伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍第7艦隊司令部宣布，伯克級神盾驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）於2月24日遵循國際法規，通過台灣海峽，展現致力打造「自由開放」印太地區的精神。（圖／達志影像／美聯社）

儘管拜登政府尚未明確表態，但上述種種支持台灣的行為，都被認為對中立場日益強硬。

瑪麗華盛頓大學（University of Mary Washington）研究員拉魯斯（Elizabeth Larus）坦言，拜登受益於川普政府創下的許多先例，「關於台灣的一些苦差事已經完成了」，但對中國採取的姿態，仍比許多專家預期的更加強硬。

戴維森學院（Davidson College）台灣專家里格爾（Shelley Rigger）談及國務卿說台灣是「國家」一事時指出，「布林肯非常專業，我不認為他是隨口說出來的，或許有著更多意涵，很可能是在向中國表達『我們不會只是照用你們的詞彙』。」

共機不斷擾台之際，美軍持續巡弋台灣海峽，五角大廈也在南海進行軍事演習，美台上周更簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，加強溝通、合作與資訊共享。儘管如此，國務院被問及是否決定將台灣列為國家時回應，「美國將持續與台灣接觸，且此舉符合我們長期的一中立場。」

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