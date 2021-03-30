新冠病毒持續變異！　全球醫學專家：最短「9個月內」就需新疫苗

▲全球恐怕在最短9個月內就需要新的疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

新冠肺炎疫苗研發成功後，世界各國皆陸續開始接種，部分國家疫情也開始回穩。不過有科學家指出，由於疫苗施打分配不均，加上新冠病毒持續變異，恐怕在最短9個月內就需要新的疫苗。

根據《衛報》報導，由國際特赦組織、樂施會（Oxfam）、聯合國愛滋病聯合規劃署等機構組成的「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）針對28國77名來自各大醫學院的專家進行調查，結果發現有三分之二的受訪者認為，可能在一年內就需要新的疫苗；其餘三分之一的人認為，時間點應該在9個月內，甚至更短。

有88％的受訪者指出，目前還有許多國家的疫苗覆蓋率較低，病毒有可能因此出現抗藥性突變。耶魯大學流行病學副教授貢薩爾維斯（Gregg Gonsalves）指出，病毒每天都會有突變發生，這些變種能更有效傳播，也可能逃過先前毒株出現的免疫反應。

目前資源豐富的歐美大國，已經替超過四分之一的人口接種第一劑疫苗；相較之下，南非等國的接種人口比例不到1％，還有部分國家根本沒分到疫苗。貢薩爾維斯說，「除非我們讓全世界接種疫苗，否則我們就會替越來越多的變種病毒敞開大門。」

►全球首批「疫苗接種完成」地區出爐！3關鍵施打迅速 準備解封

►美國每日確診數激增10％！ CDC主任：擔心「世界末日」即將到來

►美CDC試驗：輝瑞莫德納疫苗第1劑「防護力就達80％」 無症也能防

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►果粉必備！Apple AirPods Pro只要5990元