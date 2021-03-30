2021屏東第一鮪提早2周報到！滿吉財號拔頭籌　船長：老天賞賜

▲琉球籍滿吉財號漁船捕獲2021屏東第一鮪 。（圖／東港區漁會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣琉球籍「滿吉財」號捕獲第一尾黑鮪魚，船長黃明財表示，第一次捕獲第一尾黑鮪魚，「應該是老天爺賞賜」；東港區漁會總幹事林漢丑表示，往年捕獲第一尾黑鮪魚時間約在4月中旬，今年3月下旬就捕獲，比往年早了半個月，未來將擇期拍賣。

▲▼船長黃明財、第一鮪。

東港漁業電台於3月27日、28日分別接到琉球籍漁船「金展祥」及「滿吉財」號漁船通報，已捕獲今年屏東第一鮪黑鮪，不料晚一天通報搶先於29日凌晨4點多入港的「滿吉財號」漁船後來居上（金船於29日下午2:08入港）；東港區漁會於今（30）上午10點驗魚，體重超過180公斤，確定是今年黑鮪魚觀光文化季的「第一鮪」。

「滿吉財號」漁船船長是黃明財，他於28日晚上8點多通報東港漁業電台，下午16點多在北緯21度38分，東經119度56分於台灣西南方海域捕獲一尾母黑鮪，目視估約180公斤，已於3月29凌晨4:28分入港。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，可能是氣候變遷，影響到洄游魚類生態，導致今年提早二周捕獲黑鮪魚，而這尾黑鮪追逐餌料追很遠，頭一次在台灣西南部海域被捕獲。

他說，有別於以往都是由CT3或CT4噸位漁船捕獲第一鮪，滿號是CT2較小噸位級漁船捕獲，以小搏大，船長捕釣功夫相當厲害。而先前連同這次共有3次在3月下旬捕獲第一鮪，其餘均是在4月中旬前後捕獲，最晚捕獲紀錄在2011年4月底捕獲。

黃明財船長今年54歲，琉球人，討海25年，擔任滿該漁船船長資歷9年，是第一次捕到屏東第一鮪，「感謝老天爺賞賜」，幸運捕獲第一鮪。

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