遠距工作逼裝偵測器！滑鼠沒動就扣薪　律師曝「1條件」可不計工時

▲日本有雇主強迫員工安裝「滑鼠偵測器」，若員工的滑鼠在工時內停止活動超過5分鐘，就會被扣薪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

日本疫情仍嚴峻，許多企業為了響應政府防疫措施，紛紛要求員工們待在家工作。不過最近卻有網友在推特上抱怨，公司為了避免員工在家偷懶，推出了一套「不合理的制度」，只要他們的滑鼠在工作時間沒有移動超過5分鐘的話，就會被扣薪。

據提供線上法律諮詢服務的Bengo4網路媒體報導，日本最近有上班族在推特上抱怨道，儘管公司允許員工在疫情期間遠距工作，但上司卻強制他們安裝「滑鼠偵測器」，只要他們的滑鼠在工作時間內被偵測出暫停超過5分鐘，當天的工作時數就會被強制減少，進而導致這些社畜被扣薪。

Bengo4在報導中引述日本律師今泉義龍的說法指出，日本對於「工時」的定義是「勞工於雇主指揮監督之下，提供勞務或等待提供勞務的時間」，即使員工在這段時間沒有實際執行任務，而是為了工作在做準備，或是在等待下一個工作指令，也必須計入工作時數內。

▲律師表示，即使員工在工時內上廁所、喝水、休息，都不能被扣薪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

今泉義龍強調，即使員工在工時內上廁所、喝水或是休息，都應被計入工作時數，因為員工在這段時間並未脫離「提供勞務的時間」，除非員工在工作時間因私事外出，完全無法完成工作指令，才可以忽略不計，因此案例中公司將員工不操作電腦的時間扣除，甚至減薪的行為是違法的。

許多人對於遠距辦公的監察制度存有不滿，因此有人希望公司能以「工作成果」，而非「工作時數」來給薪，但報導稱，這種做法也相當危險，因為有7成的人在2020年6月30日的統計中表示，遠距工作讓工作時間與私生活的界限變得模糊，反而導致他們的工時變長。目前未有雇主想出一個兩全其美的方法。

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