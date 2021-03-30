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電梯內性侵！21歲正妹護士拒絕仍被虐殺　狼醫裝傻：喝醉不記得

電梯內性侵！21歲正妹護士拒絕仍被虐殺　狼醫：喝太醉不記得了。（圖／翻攝自vk.com）

▲女護士在電梯中遭性侵殺害。（圖／翻攝自vk.com）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名男醫生酒後想對正妹護士下手，竟然在電梯中進行性侵，得逞後還殘忍將人殺害，事後辯稱他「喝太醉了」什麼都不記得，讓死者家屬傷心控訴，「當時整個電梯裡都是血」，且遺體身上還有多處骨折，可見生前受到了殘酷對待。

英國《太陽報》報導，30歲男醫生蘇拉金(Andrey Suragin)與21歲女護士伊琳娜(Irina Zhuk)，均在庫斯克州法捷日市(Fatezh)一間醫院負責治療新冠肺炎患者，蘇拉金當時參加完聚會，趁著酒意竟然在電梯內性侵並殺害伊琳娜。目擊者表示，蘇拉金想和伊琳娜發生關係，一直不斷進行騷擾，但是遭到對方拒絕。

死者家屬痛訴，伊琳娜當時在值班根本就沒去參加喝酒聚會，「這是一個可怕的故事，他們說電梯裡都是血，她的肋骨骨折還遭到其他傷害，他一直在騷擾她」。法醫表示，被告當時用手緊緊勒住受害者脖子，最後導致受害者窒息而死。

伊琳娜的母親表示，女兒在校成績優異，一直期望自己有天能成為醫生，「宛如天使的她卻被這樣的狼醫殘忍殺死」。據了解，伊琳娜有一名長期交往的軍人男友，她的喪禮將於下周一舉行，目前蘇拉金依謀殺罪名被警方拘留，案件正在調查中。

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