女老闆遭惡警「鎖喉38秒」慘死…驚悚影片曝！　13歲女兒痛哭求饒

記者葉睿涵／綜合報導

巴西34歲的麵包店老闆奧莉薇拉（Beatriz de Moura Silva de Oliveira）在2019年12月，疑因警員執法過當，在短短38秒內就被警方勒斃。這起案件此前被警方掩蓋下來，但巴西媒體近日曝光了事發過程的影片，讓人們對警方的執法手段產生質疑。

綜合當地媒體The Intercept和MS Notícias報導，事發當時，奧莉薇拉正與丈夫安東尼奧（Antonio Cesar de Oliveira）一同在店內處理事情，而警員奧利維拉（Adair de Oliveira）和達席爾瓦（Khaique Ferreira da Silva）則在店門口逮捕一名涉毒的嫌犯。

奧莉薇拉認為，警方在她門口制伏毒蟲的行為影響了她的生意，於是和丈夫一同上前與警員交涉。執法警員憤怒地反駁道，「你認為警方做事有什麼錯嗎？」，之後便將安東尼奧和奧莉薇拉壓倒在地。

警員奧利維拉將奧莉薇拉推倒在地後，狠扯她的頭髮，並緊緊勒住她的頸。奧莉薇拉痛苦掙扎，睜大的雙眼突出，表情十分痛苦，明顯已經喘不過氣了，但警員非但沒有鬆手，反而越勒越緊。奧莉薇拉13歲的女兒見狀，趕緊跑到警員身邊，邊拍著警員的手，邊請求他趕快鬆手。

小女孩苦苦哀求了許久，警員仍不肯鬆手，還拿出胡椒噴霧，朝著奧莉薇拉已呈紫紅色的面部，近距離噴撒長達4秒。這時，奧莉薇拉已完全窒息，連呻吟和喘氣聲都沒有，警員這才鬆開雙手離去。當地媒體稱，奧莉薇拉在短短的38秒內被勒斃，而胡椒噴霧最短的使用距離為一公尺。

這起案件一度被警方掩蓋下來，直到當地媒體近日曝光事發畫面後，警方隨即指控奧莉薇拉與丈夫涉嫌從事不法活動，卻無法提出證據，點燃了民眾的怒火。許多人認為，警方的舉動明顯是執法過當，目前已有議員介入處理，並要求當局徹查此事。

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