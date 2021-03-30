警「雙膝跪頸」壓死女嫌！她上銬赤腳慘死路邊　恐怖影片曝光

VIDEO | MATAN POLICÍAS DE TULUM A UNA MUJER: Escándalo por un claro caso de brutalidad policiaca de agentes municipales https://t.co/b6owWNuuhm pic.twitter.com/tbIvwbF6c4 — Noticaribe (@Noticaribe) March 28, 2021

記者吳美依／編譯

墨西哥圖盧姆（Tulum）27日發生執法過當案件。薩爾瓦多籍婦女亞里亞薩（Victoria Salazar Arriaza）被一名女警以「雙膝重壓頸部」的方式壓制在地。她趴在馬路上，奮力扭動身軀，不斷掙扎哭喊，稍晚不幸死亡，赤腳遺體被抬到警車上。上述過程全被拍攝下來，且情節彷彿美國「佛洛伊德之死」翻版，引發各界譁然。

金塔納羅奧州（Quintana Roo）檢察官蒙特斯（Oscar Montes）引述驗屍結果指出，亞里亞薩死於頸部骨折，「第一、二節脊椎斷裂的上脊椎部分骨折」導致喪命。他說，這些傷勢與「死者在拘捕期間承受的逼供手段一致且相符」，也指出警方「不合乎比例原則」使用武力。

tw // police brutality



my platform isn’t huge but at least i wish my oomfs will see this. recently, in tulum (mexico) three policemen k!lled an innocent woman by suffocating her, she begged for mercy, yet was ignored until she d!ed. pls help spread the word



NO MURIO, LA MATARON pic.twitter.com/trXBfEyrkM — sunnie⁷ check pinned /srs (@sunniefineline) March 29, 2021

《半島電視台》報導，檢察官辦公室已經展開調查，準備針對4名涉案員警提出謀殺指控。總檢察長辦公室一名發言人表示，3名男警與1名女警正在接受訊問，但目前仍不清楚亞里亞薩被拘捕的原因。

根據當地媒體報導，員警收到「擾亂公共秩序」通報，才會到場處理。36歲的亞里亞薩持有人道主義救援簽證，來到墨西哥已經3年，育有2名女兒。

此案與2020年引發全球反種族主義「黑人的命也是命」運動的「佛洛伊德之死」太過相似，在墨西哥國內引發譁然。總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）29日譴責此案，「她被殘忍對待並謀殺，這讓我們感到羞愧又痛苦」。內政部次長恩西納斯（Alejandro Encinas）也直批「警察濫用職權」。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）承諾好好照顧死者的2個女兒，也呼籲墨西哥採取「全面法律行動」，嚴格究責加害者，「我們要求的只是正義」。

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