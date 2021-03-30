惡警執法過當！女老闆被「勒頸38秒」痛苦昏死　13歲女兒崩潰求饒

▲女老闆不小心惹到警察，差點被勒死。（圖／翻攝自YouTube／The Intercept Brasil）

記者李振慧／綜合報導

巴西聖塔卡塔林那州發生警察執法過當事件，在當地經營麵包店的34歲奧莉薇拉(Beatriz de Moura Silva de Oliveira)，因為不滿警察對一名持有毒品男顧客的作法太粗暴，上前阻止時竟然慘遭警察勒頸，38秒就痛苦昏厥，在鏡頭前差點被勒斃。

事件去年12月3日下午1時發生在伊達賈伊市(ltajai)，不過事發影片近來才被當地媒體The Intercept報導。從警方隨身監視器可看到，奧莉薇拉下午與13歲女兒到店裡時，目睹警察把男顧客席爾瓦(JadsonJoséda Silva)壓制在店門口前，她上前只是希望警察不要擋住店門口，以免影響到她的生意，沒想到因此惹禍上身。

奧莉薇拉與警察發生爭執後走進店裡，警察卻開始刁難她與丈夫，她忍不住回嗆就被警察抓住頭髮拖出櫃台，後來更直接勒頸，可以看到她的臉開始腫脹並且發止，女兒立即上前阻止警察、拼命求情，但員警沒有停下動作，整個過程持續了38秒，後來還向無力反擊的她近距離噴胡椒噴霧。

奧莉薇拉被勒昏後，丈夫上前和警察理論也遭到同樣待遇，2人均被拘捕，並被控告持有毒品、攻擊警察與拒捕等罪名，丈夫還另外被控告販賣人口。本案事發至今已4個月，如今因為事發畫面曝光才終於讓當局決定要重啟調查，警察的暴行也在網路上引發討論，案件仍待進一步調查。

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