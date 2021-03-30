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擱淺6天！圖解長賜號「脫困4招」…排除2萬噸淤泥　出動10艘拖船

▲▼長榮長賜號。（圖／路透）

▲長賜號受困6天終於脫淺。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

長榮海運貨輪「長賜號」（Ever Given）在台灣時間29日晚間9點04分成功脫困，堵塞長達6天的蘇伊士運河終於恢復雙向通行。這艘長400公尺、重達22萬噸的貨輪受困期間，總共出動1艘抽砂船、5台挖土機、10艘拖船，還得抽出9000噸壓艙水，並搭配大漲潮才成功重新浮起。

清除淤泥、減輕重量

長賜號在水中的吃水深度約15公尺，擱淺後船頭直接卡入淤泥，因此在脫淺的第一步中，有數台挖土機在岸邊挖除淤泥，數艘挖泥船協助清除船底泥土。長賜輪技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）也引入一艘專業吸泥機，每小時可清除2000立方尺的泥土。

根據統計，這次的救援行動約排除了約2萬噸的淤泥，且為了減經船體重量，長賜號也排出約9000噸的壓艙水。

▲▼長賜號脫困4招（圖／曾梓倩製）

改變貨輪方向

由於長賜號船首在當地時間29日中午仍卡在淤泥中，最後是用高壓水柱清除船首下方泥砂，加上大潮達高峰時，潮位上升達2公尺，靠著10艘拖船以拖拉的方式，才終於讓長賜號扶起並導正船位。

荷蘭海上救助公司Smit Salvage表示，若錯過這次機會，就得移除輪上貨櫃，除了要花費更多時間外，還必須經過精密計算，維持船體穩定性，避免因重量不均斷成兩截。

事故後續

蘇伊士運河當局已經知會各個船舶代理行，宣布從當地時間下午7時起（台灣時間30日凌晨1時），將恢復蘇伊士運河全線雙向航行。另外，管理長賜輪的船舶管理公司貝仕船舶管理（BSM）也表示，目前沒有發生海洋污染或貨損情況。

運河管理局主席雷比（Osama Rabie）示，只要長賜輪順利放行，當局將會加速放行等待通過運河的船隊，「我們1秒鐘都不會浪費」。雷比表示，完全清除累積的船舶可能需要3天時間；一名運河管理消息人士說，未來每天可能有多達100艘船舶駛入運河。

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