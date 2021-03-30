全球首批「疫苗接種完成」地區出爐！3關鍵施打迅速　準備解封

▲直布羅陀將成為世上首批完成疫苗接種的地區之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

梵諦岡、英國海外領土亞森欣島（Ascension Island）和直布羅陀（Gibraltar）將成為世上首批完成疫苗接種的地區。其中，直布羅陀人口僅3.3萬，密集居住在6平方公里土地上，且1月起穩定接收英國運送來的輝瑞疫苗，因此能夠迅速完成接種計畫「自由行動」（Operation Freedom），可望擺脫病毒、解除防疫限制，迎接「後疫情時代」。

《衛報》報導，直布羅陀所有符合施打資格的16歲以上公民中，3%拒絕接種，90％以上已施打2劑，剩下的人預計未來幾天接種完畢。當地政府也替經常跨境工作的1萬多名西班牙籍工人提供疫苗。該地區目前活躍病例僅15例，沒有住院患者，宵禁取消，酒吧和餐廳營業至凌晨2時，戴口罩的規定也可望鬆綁。

▲直布羅陀居民在街上遛狗散步。（圖／路透）

直布羅陀在疫苗抵達前情勢嚴峻，累計4200多人確診、94例病歿，甚至曾在60天內發生84起死亡病例。首席大臣皮卡多（Fabian Picardo）表示，「那是直布羅陀最絕望和最具毀滅性的冬天，但我們現在迎來最有希望的春天」。他也提及英國、西班牙在該地區的長年主權爭議，「每位居民現在心想的可能都是，『謝天謝地，我們是英國人！』」

儘管如此，直布羅陀將在當地和荷蘭舉行世界盃足球賽（Fifa World Cup）資格預賽，允許場館容納人數30％的600名觀眾入場。雖然要求觀眾必須接種過2劑疫苗，或近日染疫後康復，當日檢測陰性才可入座，仍被視為重大考驗。皮卡多說，「我們正在試水溫」，也希望和英國討論建立旅遊廊道的可能性。

▲直布羅陀可望迎接「後疫情時代」。（圖／達志影像／美聯社）



直布羅陀把自己定位成「疫苗接種完成」最新案例，謹慎追蹤防疫限制鬆綁的疫情數據，並將資訊提供給英國。衛生部長薩克拉曼多（Samantha Sacramento）坦言，雖然目前數據和證據較少，仍無法斷言居民的健康安全程度，但「確實感覺好多了，生活也更加容易，好像我們正在回歸正常」。

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