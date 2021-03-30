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台灣抗疫成功！　法國重量級議員提「台灣參與國際組織工作」法案

▲▼法國共和前進黨參議員、參議院「台灣交流和研究小組」主任李察（Alain Richard）。（圖／達志／美聯社）

▲法國共和前進黨參議員、參議院「台灣交流和研究小組」主任李察。（圖／達志／美聯社）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電

法國重量級參議員葛利歐與李察領銜於27日共同向參議院提出「台灣參與國際組織工作」法案，不僅提到台灣抗疫模式的成功，更表示排除台灣將會是國際社會的損失。

法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）及近日因中國駐法大使致函要求取消訪台行程的參議院友台小組主席李察（Alain Richard）等多位參議員27日共同向參議院提出「台灣參與國際組織工作」法案。

法案目的在向法國政府強調繼續提升支持台灣參與國際組織外交程序所帶來的利益，包括世界衛生組織（WHO）的世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）大會，並擴大範圍至聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC ）與國際刑警組織（Interpol）。

▲▼法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐（Joël Guerriau）。（圖／翻攝自推特／@Joel_Guerriau）

▲法國參議院外交暨國防委員會副主席、友台小組副主席葛利歐。（圖／翻攝自推特／@Joel_Guerriau）

提案寫道：「對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危險的提前偵測，為『台灣模式』抗疫帶來成功與聲望。台灣沒採取封城，然而到今年3月23日為止，人口等同於澳洲的台灣卻只有10名新型冠狀病毒致死病例。」

參議員表示，早在2019年12月31日，台灣就向世界衛生組織警示在中國武漢發現病毒人傳人的可能性，卻沒被聽見；直到2020年1月底，世衛才將疾病認定為國際關注公共衛生緊急事件。

「因此，世衛排除台灣會傷害國際社會的利益，尤其當世衛其實有讓無國家地位政治實體參與的管道時，就更加不利了。」

參議員在提案中表示，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）2020年10月21日在參議院外交委員會中重申法國政府立場：「我們關切與台灣的對話和經濟夥伴關係，我們支持台灣參與國際機構，例如世界衛生組織。」

提案表示：「與台灣聯手打擊組織犯罪和氣候變遷同樣有益於國際社會，因為台灣的經濟為亞洲最強勢之一，人均國內生產毛額與瑞典相當。」

「由於幾乎全部的聯合國會員國 — 包括法國 —都承認中華人民共和國為主權國家，並代表全體中國人民，使得台灣擁有不完全的國家地位。然而，主要國際組織都提供管道讓不同於會員國的實體參與工作，以增加其效能。這樣的管道讓台灣在不改變兩岸情勢的狀況下，2009年至2016年間參與世界衛生大會與國際民航組織。」

提案最後寫道：「因此，為了整體多邊主義利益，也就是構成法國外交政策支柱，該法案提出透過此作法讓台灣參與不同國際組織。」

法案目前在提案階段，下階段將會排入議程，接下來則是院會辯論及表決。

►金融時報：中國動作頻頻　恐動念要奪台灣控制權
►美議員重提台灣關係強化法案　多方提升美台關係
►挺台新一步！美參議員提「ROC法案」　要求適當對待台灣政府

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