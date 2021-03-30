開吉跳針逼道歉男！女駕駛一個動作遭扯髮撞頭　驗傷提告再求償

記者張君豪／台北報導

台北市羅斯福路6段29日晚間發生交通堵塞情形，當晚該路段往公館方向，一輛小客車在最內側車道打算右轉，卻與後方直行小客車發生擦撞，雙方下車後，後方小客車上一名短髮男子在路中間不斷對著前車女駕駛喊：「叫妳給我道歉！」並以拳腳攻擊，還一度抓著女駕駛的頭撞車門引發民眾議論。

▲跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門 5分鐘影片讓網怒了。（圖／翻攝爆廢1公社）

當時有網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出5分鐘影片，一名短髮男不斷對著女子咆哮「我叫妳給我道歉，妳聽不懂喔」，而旁邊的眼鏡男打電話報警求救，並出言安撫短髮男。此外，她們疑似將車直接停在羅斯福路上，導致後方車輛完全無法行駛，逼得後面644號公車的司機下車錄影存證。

▲跳針逼道歉！台北男「路中施暴」抓女撞車門 5分鐘影片讓網怒了。（圖／翻攝爆廢1公社）

文山二警方證實，事後這名遭到毆打導致全身多處擦挫傷的李姓女駕駛表示會對施暴的周姓男子（20多歲）提告傷害，警方表示也會根據現場民眾提供的蒐證畫面及交通堵塞狀況，將畫面交給交通分隊研判有無違規並逕舉開罰。

警方查出，影片中施暴的短髮男與同車男駕駛為周姓父子，施暴的周男當時並沒有喝酒，但下車後跳針式逼道歉後，直接一拳灌在女子的臉上，將對方打倒在地。周男父親立刻上前卡在兩人中間，幫忙拉住短髮男，但短髮男出手拉扯女子頭髮，持續大喊「跟我道歉我就放手，要不要跟我道歉！」

另名目擊的黑衣男騎士下車幫忙，4人在羅斯褔路上扭成一團。短髮男除了手不肯鬆開女子的頭髮之外，還用頭猛撞眼鏡男的頭。女子也不斷說「我道歉了阿，我剛剛說對不起了」，但短髮男仍不肯停手，見到員警站在身旁時仍大喊「叫她跟我道歉，她不跟我道歉！」但對於周男失控暴行原因，警方表示周父並未提出說明，全案將傷害罪嫌偵辦。

文山二警方指出，據事後調查，李女當時駕車行經羅斯福路6段，車開在最內側車道卻打算右轉，與後方直行、周男駕駛小客車發生擦撞，周男隨後又擦撞路旁公車，雙方下車查看，未料就此發生嚴重肢體衝突，遭毆李女表示今天驗傷完畢後會到警局提告傷害，再行後續協調賠償事宜。

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