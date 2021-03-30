逆齡美魔女常被小鮮肉搭訕！　「穿清涼短褲亂晃」青春秘訣曝光

▲紐西蘭56歲的美魔女克爾（Sheena Cole）。（圖／翻攝news.com，下同）

記者張寧倢／編譯

許多女人希望時光別在臉上留下痕跡，而紐西蘭一位美魔女因為保養得宜，除了時常被20多歲的小鮮肉搭訕外，就連其他女性也以為她只有30出頭，事實上，這位身材火辣的美魔女今年已經56歲，年紀甚至比搭訕男子的媽媽還要更大。

根據《每日郵報》報導，住在紐西蘭的克爾（Sheena Cole）現在56歲，卻擁有年輕的外貌與姣好身材，許多20餘歲的男性誤以為她只有實際年齡的一半，而開口向她搭訕，就連女性也常誤會她只有30出頭，但實際上，克爾已經從行銷經理的職位退休了，「有年輕人會用他們的撩妹台詞搭訕我，但這有點尷尬，因為我可能比他們的媽媽年紀還大。」

▲克爾到現在仍然會穿著清涼短褲外出。

克爾補充，上次她向一位年輕小伙坦承自己才剛慶祝了結婚25周年，對方聞言相當震驚地反問，「妳結婚的時候是不是才5歲？」克爾說，也許是他沒想到一個56歲的人會穿著牛仔短褲在路上亂晃，但卻時常有人問她皮膚年輕的秘訣，除了基因好之外，健康飲食、充足睡眠、定期鍛鍊和勤擦防曬的效用也不可忽視。

▲克爾身材與臉蛋都保養得宜，因此常被20歲年輕男性搭訕。

克爾透露，自己使用維A酸（Tretinoin）來改善皺紋問題，再加上勤擦富含維生素C的防曬霜來保護肌膚，「無論季節，無論晴天或陰天，每天都要塗防曬，尤其是在紐西蘭烈日之下。」在飲食部分，克爾偏好新鮮食材，很少吃加工食品，也不吃含糖食物，「這對我來說很容易，因為我不喜歡吃甜食。」

此外，克爾最近嘗試間歇性斷食，這讓她大幅提升了身體活力，儘管如此，她也會盡情享受生活，「所以我會在晚上喝一杯紅酒作為犒賞。」克爾表示，以前曾打肉毒桿菌的她，現在已經很少注射，因為隨著年齡的增長，保養過猶不及，「我喜歡動我的臉，我老公常會罵我做鬼臉，但至少我的臉還會動，現在反而更注重膚質、皺紋和光澤。」

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