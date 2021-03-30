我們才是受害者！埃及撇「長榮貨輪擱淺」責任　意外矛頭直指船長

▲長賜號已完全浮起。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

長榮貨輪長賜號（Ever Given）於台北29日晚間9點04分重新浮起，讓蘇伊士運河多日來的困境終於露出了一絲曙光。蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比耶（Osama Rabie）表示，蘇伊士運河是本次事故的受害者，因此他們不該為此事負責，而且他們也將查出導致意外的負責人，並要求賠償。

▲SCA主席拉比耶認為，長賜號的船長應為此次意外負全責。（圖／路透）

據俄塔社報導，拉比耶在當地時間29日的新聞發布會上表明，蘇伊士運河完全有能力容納大型船隻，因此長賜號擱淺「不能怪蘇伊士運河」。他強調，「我們才是受影響的一方，我們會查出誰應該為意外負責，並要求賠償。」與此同時，SCA間接地將意外的責任歸咎於長賜號的船長。

拉比耶指出，也許強風是導致本次意外的因素之一，但蘇伊士運河過去從未因強風而關閉，「別忘了，船長對貨輪的指揮有著全部責任，因為即使引水人給出了他們的建議，但船長才是作出最後決策的人」。他也承諾，運河目前「塞船」的困境將在3天內解決，並疏通南北逾400艘的貨船。

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