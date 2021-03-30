通緝逃7年！黑手黨大叔「太愛做菜」　上傳烹飪影片秒被抓

▲義大利一名黑手黨成員遭到通緝，最後竟因上傳烹飪影片，自曝行蹤，遭警方逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／編譯

義大利黑手黨成員比亞特（Marc Feren Claude Biart）遭到警方通緝，至今逃亡7年，他在藏匿期間愛上烹飪，鑽研廚藝之餘，還會把做菜過程錄製下來，分享至YouTube。雖然他沒有露臉，卻忘記遮住身上的刺青圖案，行蹤因此暴露，被捕落網。

BBC引述警方聲明報導，53歲的比亞特自從2014年逃亡以來，一直居住在多明尼加共和國，並於博卡奇卡村（Boca Chica）過著寧靜生活，24日落網後，已經被引渡回到義大利。

比亞特是黑手黨「光榮會」（Ndrangheta）的成員，曾經代表卡奇奧拉（Cacciola）家族，將古柯鹼走私至荷蘭。

「光榮會」被認為是世上最強大的犯罪組織之一，因為它控制了歐洲大部分古柯鹼市場，幫派總部位於卡拉布里亞大區（Calabria），也就是義大利半島「靴型」土地的尖端。

儘管如此，「光榮會」日前遭到大規模掃蕩，355名幫派成員和貪汙官員被指控謀殺、販毒、勒索和洗錢，今年1月首次開庭。《法新社》報導，這是義大利數十年來最大規模的黑手黨審判，在審前聽證會上，光是宣讀被告姓名就花費超過3小時，預計將有900多名證人出席，司法程序可能長達2年。

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