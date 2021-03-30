豪擲20億「租飯店給遊民」！拜登承諾買單卻只付17%　錢不夠急喊卡

▲洛杉磯政府去年推出的「遊民安置計劃」成效不佳，恐怕會在9月份就喊停。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

為了避免洛杉磯的遊民在染疫後到處趴趴走，進而產生防疫破口，政府斥巨資租下12家飯店、1350間客房，推行「遊民安置計劃」（Project Roomkey），為65歲以上，或有染疫風險的遊民提供住宿，不過最近卻有官員透露，政府也許會在9月以後就不再繼續實施此計劃。

據《洛杉磯時報》報導，在美國前總統川普執政期間，「遊民安置計劃」75%的開支由聯邦政府買單，在拜登上任後，政府將報銷比例提高到了100%，洛杉磯政府也預計將這12家飯店開放到9月份。不過目前來看，這項計劃的成效似乎不太好。

許多飯店並不願意加入這項計劃，在去年夏天最高峰時期，洛杉磯只有3774間客房參與此計劃，遠比當局設想可以容納1.5萬人的數字來得低，而且隨著越來越多飯店退出計劃，截至3月22日，全洛杉磯只能提供2261間客房給遊民，而其中1724間客房已住滿。

Project Roomkey status as of March 22



LOS ANGELES COUNTY

48,038----Unsheltered people

15,000----Rooms promised

2,261-----Rooms under contract

2,261-----Rooms operational

1,724-----Rooms occupiedhttps://t.co/WLBV3WdjWp pic.twitter.com/uEpdF2315v — Project Roomkey Tracker (@RoomkeyTracker) March 23, 2021

洛杉磯官員透露，政府已向聯邦申請了7300萬美元（約新台幣20億元）用於「遊民安置計劃」，但他們目前只收到1240萬美元（約新台幣3.5億元），剩餘的則由洛杉磯政府現行墊付。計劃已為洛杉磯政府的現金流造成沉重負擔，出於對預算的擔憂，因此政府打算在9月就將這項計劃喊停。

曾支持擴大該項目的洛杉磯縣督察哈恩（Janice Hahn），在得知預算限制將導致計劃無法繼續時感到很失望。她表示，「計劃是有效的，它是我們在疫情期間保護人們和解決無家可歸問題的好方法，這不是我想要的結果，不幸的是，擴大計劃已變得幾乎不可能。」

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