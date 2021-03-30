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床戰玩滴蠟嗨過頭！他從嘴裡「吐出皮膚」　慘害女友胸部缺一塊

▲▼國外一對情侶把小熊軟糖加熱融化，並將其當作熱蠟淋在女方身上，結果釀成燙傷意外。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

▲美國一對情侶把小熊軟糖加熱融化，並將其當作熱蠟淋在女方身上，結果釀成燙傷意外。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

記者張寧倢／編譯

有些伴侶會嘗試不同的道具以追求「床上的刺激」，甚至挑戰性虐待的劇情，但美國一對情侶卻玩得太過火，將軟糖融化成滾燙液體後澆淋在女生胸部上，結果不但沒有感受到絕頂刺激，反而造成嚴重燒傷，男友試圖舔掉女友身上的軟糖時竟然將她胸上的皮膚一起舔掉，兩人還目睹了那塊皮從他嘴裡掉出來的瞬間。

▲▼國外一對情侶把小熊軟糖加熱融化，並將其當作熱蠟淋在女方身上，結果釀成燙傷意外。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

▲麥克（Michael）與喬西（Josi）說好，在星期六時必須無條件滿足對方在床上提出的任何要求。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

根據《太陽報》報導，旅遊生活頻道（TLC）一檔真人秀節目《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）透過演員表演，重現伴侶們在歡愛時曾發生的各種意外，其中麥克（Michael）與喬西（Josi）這對情侶檔決定每周嘗試一次床上的「新把戲」，於是定出「色色星期六」的規矩，無論另一半提出何種要求都不能拒絕。

某次周六，麥克將一個巨大尺寸小熊軟糖放進微波爐，軟糖受熱後不但融化，還噴得整個微波爐都是，可見溫度相當地高。麥克端著融化的軟糖回到房間，開始將滾燙的紅色液體倒在喬西的胸部上，喬西起初認為雖然很燙，但這就像在身上滴蠟，應該馬上就會冷卻凝固，然而，事實卻並非如此。

▲▼國外一對情侶把小熊軟糖加熱融化，並將其當作熱蠟淋在女方身上，結果釀成燙傷意外。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

▲滾燙的軟糖並沒有馬上冷卻，反而持續灼燒。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

高溫液體持續燒灼著喬西的胸口，讓她痛得尖叫喊道，「我的胸部著火了！」麥克見喬西如此痛苦，便試圖舔掉她身上的軟糖，沒想到卻反而燙到自己的舌頭，「她的胸部在燃燒，而我的舌頭也像被火燒，接著一塊從喬西胸部脫落的皮膚，就從我嘴巴裡掉了出來。」

▲▼國外一對情侶把小熊軟糖加熱融化，並將其當作熱蠟淋在女方身上，結果釀成燙傷意外。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

▲麥克舌頭燙到後，竟然吐出了一塊「女友胸部上的皮」。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

這對情侶嘗試用冰塊來緩解燙傷失敗後，只好前往醫院掛急診。醫生解釋，融化的軟糖會持續灼燒，而且幾乎不可能從皮膚上脫落，燒傷在急診病例中算是常見，但像這樣自己造成的燒傷相對罕見，「我從未見過有人故意融化軟糖來燙傷自己。」喬西表示，這導致胸部三度燒傷，至少需要2到3個月才能痊癒，而且會留下疤痕。

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