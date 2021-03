床戰玩滴蠟嗨過頭！他從嘴裡「吐出皮膚」　慘害女友胸部缺一塊

▲美國一對情侶把小熊軟糖加熱融化,並將其當作熱蠟淋在女方身上,結果釀成燙傷意外。(圖/翻攝自YouTube/TLC)

記者張寧倢/編譯

有些伴侶會嘗試不同的道具以追求「床上的刺激」,甚至挑戰性虐待的劇情,但美國一對情侶卻玩得太過火,將軟糖融化成滾燙液體後澆淋在女生胸部上,結果不但沒有感受到絕頂刺激,反而造成嚴重燒傷,男友試圖舔掉女友身上的軟糖時竟然將她胸上的皮膚一起舔掉,兩人還目睹了那塊皮從他嘴裡掉出來的瞬間。

▲麥克(Michael)與喬西(Josi)說好,在星期六時必須無條件滿足對方在床上提出的任何要求。(圖/翻攝自YouTube/TLC)

根據《太陽報》報導,旅遊生活頻道(TLC)一檔真人秀節目《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)透過演員表演,重現伴侶們在歡愛時曾發生的各種意外,其中麥克(Michael)與喬西(Josi)這對情侶檔決定每周嘗試一次床上的「新把戲」,於是定出「色色星期六」的規矩,無論另一半提出何種要求都不能拒絕。

某次周六,麥克將一個巨大尺寸小熊軟糖放進微波爐,軟糖受熱後不但融化,還噴得整個微波爐都是,可見溫度相當地高。麥克端著融化的軟糖回到房間,開始將滾燙的紅色液體倒在喬西的胸部上,喬西起初認為雖然很燙,但這就像在身上滴蠟,應該馬上就會冷卻凝固,然而,事實卻並非如此。

▲滾燙的軟糖並沒有馬上冷卻,反而持續灼燒。(圖/翻攝自YouTube/TLC)

高溫液體持續燒灼著喬西的胸口,讓她痛得尖叫喊道,「我的胸部著火了!」麥克見喬西如此痛苦,便試圖舔掉她身上的軟糖,沒想到卻反而燙到自己的舌頭,「她的胸部在燃燒,而我的舌頭也像被火燒,接著一塊從喬西胸部脫落的皮膚,就從我嘴巴裡掉了出來。」

▲麥克舌頭燙到後,竟然吐出了一塊「女友胸部上的皮」。(圖/翻攝自YouTube/TLC)

這對情侶嘗試用冰塊來緩解燙傷失敗後,只好前往醫院掛急診。醫生解釋,融化的軟糖會持續灼燒,而且幾乎不可能從皮膚上脫落,燒傷在急診病例中算是常見,但像這樣自己造成的燒傷相對罕見,「我從未見過有人故意融化軟糖來燙傷自己。」喬西表示,這導致胸部三度燒傷,至少需要2到3個月才能痊癒,而且會留下疤痕。

