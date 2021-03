紐約地鐵狂揍亞裔男！非裔男打完淡定下車　周圍乘客只顧拍片

▲起初兩人扭打在一起,白衣亞裔不敵黑衣非裔。(圖/翻攝自推特)

記者蔡儀潔/綜合報導

美國攻擊亞裔案件暴增,近期一段「紐約地鐵內非裔男與亞裔男互毆」的影片在推特瘋傳,畫面可見,車廂內有不少乘客,但卻無人願意伸出援手。目前,紐約市警局呼籲目擊者及涉案人士聯絡警方。

「Asian Dawn」在推特帳戶上發佈長約1分鐘的影片,稱事件發生在紐約市布魯克林布什維克(Bushwick)和及貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)之間的柯斯丘什科站(Kosciuszko St.),一輛正開往曼哈頓方向的J線列車上。

畫面可見,身穿黑衣的非裔男與亞裔男互相揮拳,附近乘客紛紛閃躲;非裔男將對方按住狂毆數十下,亞裔男雙手護頭不斷掙扎;最終亞裔男不敵對手,被其用手臂鎖住喉嚨約10餘秒後昏迷倒地,而非裔男則等列車到站後,下車離去。

影片顯示,在兩人打鬥期間,車廂內有不少乘客叫囂,也有人拿出手機拍攝影片,但卻無人伸出援手,也沒有人透露事件起因。

拍攝影片的目撃者對著鏡頭表示,亞裔男曾辱罵非裔男種族歧視字眼「nixxer」。影片發出後,截至今(30)早已有超過134萬人次觀看。

▲亞裔男被暴打至昏迷 。(圖/翻攝自推特)

不少網友批評,「大家只是坐在那裡然後冷眼旁觀?」、「怎麼沒人幫助那個可憐的男子?美國人怎麼這麼冷血」。也有人呼籲要冷靜,應了解整件事情的起因和經過。

紐約市警察局29日表示,沒有收到任何有關片段的報案,目前正嘗試尋找受害者;當地仇恨犯罪小組已介入調查,呼籲目擊者與警方聯絡。

針對此則影片,美國國會亞裔眾議員孟昭文(Grace Meng)指出,這種「惡毒」又「懦弱」的攻擊令人不安,受害者被召毆打及鎖喉至昏迷的片段,令人不能直視,「正如我早前表示,這些針對亞裔美國人的暴力行為是不能容忍,我們要站出去譴責這些殘酷的行為。」

WARNING: VIOLENCE/BLOOD

A person violently beats up and punches an Asian male in the head repeatedly in a Manhattan Bound (J) train at Kosciuszko Street Station, chokes him afterwards until he is unconscious. Be on the lookout for this person! pic.twitter.com/FCrqiPcxFc