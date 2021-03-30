紐約地鐵狂揍亞裔男！非裔男打完淡定下車　周圍乘客只顧拍片

▲起初兩人扭打在一起，白衣亞裔不敵黑衣非裔。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國攻擊亞裔案件暴增，近期一段「紐約地鐵內非裔男與亞裔男互毆」的影片在推特瘋傳，畫面可見，車廂內有不少乘客，但卻無人願意伸出援手。目前，紐約市警局呼籲目擊者及涉案人士聯絡警方。

「Asian Dawn」在推特帳戶上發佈長約1分鐘的影片，稱事件發生在紐約市布魯克林布什維克（Bushwick）和及貝弗-史岱文森（Bedford- Stuyvesant）之間的柯斯丘什科站(Kosciuszko St.)，一輛正開往曼哈頓方向的J線列車上。

畫面可見，身穿黑衣的非裔男與亞裔男互相揮拳，附近乘客紛紛閃躲；非裔男將對方按住狂毆數十下，亞裔男雙手護頭不斷掙扎；最終亞裔男不敵對手，被其用手臂鎖住喉嚨約10餘秒後昏迷倒地，而非裔男則等列車到站後，下車離去。

影片顯示，在兩人打鬥期間，車廂內有不少乘客叫囂，也有人拿出手機拍攝影片，但卻無人伸出援手，也沒有人透露事件起因。

拍攝影片的目撃者對著鏡頭表示，亞裔男曾辱罵非裔男種族歧視字眼「nixxer」。影片發出後，截至今（30）早已有超過134萬人次觀看。

▲亞裔男被暴打至昏迷 。（圖／翻攝自推特）

不少網友批評，「大家只是坐在那裡然後冷眼旁觀？」、「怎麼沒人幫助那個可憐的男子？美國人怎麼這麼冷血」。也有人呼籲要冷靜，應了解整件事情的起因和經過。

紐約市警察局29日表示，沒有收到任何有關片段的報案，目前正嘗試尋找受害者；當地仇恨犯罪小組已介入調查，呼籲目擊者與警方聯絡。

針對此則影片，美國國會亞裔眾議員孟昭文（Grace Meng）指出，這種「惡毒」又「懦弱」的攻擊令人不安，受害者被召毆打及鎖喉至昏迷的片段，令人不能直視，「正如我早前表示，這些針對亞裔美國人的暴力行為是不能容忍，我們要站出去譴責這些殘酷的行為。」