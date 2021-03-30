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影／蘇伊士運河「塞子拔了」453艘貨船動起來！　南北擠爆現場圖曝

記者張靖榕／綜合外電報導

長賜號（Ever Given）自蘇伊士運河南段脫困後，已經北上抵達大苦湖進行適航性的檢測，堵塞近一周的南北端貨船開始排隊進入運河。不過多達453艘的貨船一下要擠進運河，在追蹤船隻的網站上顯示，兩端出入口仍擠得水洩不通，形成難得一見的排隊奇觀。

▲▼蘇伊士運河擠爆。（圖／翻攝自Viewfinder）

▲運河南端大排長龍。（圖／翻攝自Viewfinder）

追蹤船隻網站「Vesselfinder」顯示，蘇伊士運河南岸要往北上的船隻大排長龍，一群群擠在一起，而且每小時前進速度為0，全在等運河南下的船隻先行通過。

▲▼蘇伊士運河擠爆。（圖／翻攝自Viewfinder）

▲▼「長傑號」在南端向南航行，蘇伊士運河北端的船隻則擠成錐狀。（圖／翻攝自Viewfinder）

▲▼蘇伊士運河擠爆。（圖／翻攝自Viewfinder）

可能因為運河南方紅海地區地形狹長，原先簇擁成一團的船隻，部分必須先往南航行，再掉頭轉北加入行列。長賜號的姊妹船「長傑號」（Ever Excel）也在朝南航行，台北時間30上午8時12分的時速為每小時18.7節。「長傑號」長300公尺、寬43公尺，長賜號則是長400公尺，寬近60公尺。

▲▼ 長榮貨櫃輪長賜號擱淺蘇伊士運河，後方塞船排爆。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多船隻仍塞在海上。（圖／達志影像／美聯社）

至於運河北面，許多船隻也停留在地中海東部聚集，擠在一起形成一個錐子形狀，等待一艘艘依序進入運河。

先前路透社轉述蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）指出，目前待疏通的船隻多達453艘，預計每天放行百餘艘，3.5天內可以疏通完成。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事 

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