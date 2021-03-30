緬甸軍政府周末殺逾百示威者　聯合國：國際社會應團結翻轉暴力

▲緬甸軍人屠殺示威群眾，甚至見人就開槍。（圖／路透）

文／中央社聯合國29日綜合外電報導

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天呼籲全球統一立場，對緬甸軍政府施壓，因為軍政府週末期間殺害100多名抗議民眾的行徑「令人絕對無法接受」。

古特瑞斯在記者會中說：「對人民採取這麼嚴重的暴力行為、有這麼多人遇害、如此頑固拒絕釋放所有政治犯並使國家重返認真的民主過渡期，都令人絕對無法接受。」

「我們需要國際社會加強團結…和投入，以形成壓力，確保情勢翻轉。」