Google賀蘇伊士運河恢復航行！　搜尋關鍵字就出現「精美小貨船」

▲Google搜尋關鍵字結果就會出現順利通行的「精美小貨船」。（圖／翻攝自Google）

記者張靖榕／綜合外電報導

長賜號在台北時間29日晚間脫困後，蘇伊士運河管理局隨後宣布運河恢復雙向通行，不只拖船團隊員工、孤獨怪手司機、當地河岸村民等歡呼慶祝且趕到如釋重負，就連Google也加入慶祝的行列，在搜尋欄只要打上關鍵字，就可以在搜尋結果的最頂端看見一艘艘貨船依序順暢通行。

自長榮貨輪長賜號在23日打斜堵住蘇伊士運河以來，埃及這條占全球海運貿易12％的交通要道，立刻博得全球關注，而在經過6天以來日以繼夜的清淤、開挖和拖移，長賜號終於在台北時間29日晚間9時04分脫困，並在3小時後北上大苦湖錨地，進行適航性的檢測。

11艘拖船與一旁作業的船隻紛紛鳴笛慶祝，運河上空頓時充滿人們的歡呼聲和嘈雜開心的各種聲音，「孤獨怪手司機」更在推特上發文「幸福而且趕到解脫」，還向大家說「不客氣！」

搜尋平台Google很快也跟上時事，當用戶以英文「suez canal」（蘇伊士運河）、「ever given」（長賜號）搜尋後得出的結果，除了新聞時事以外，還會在搜尋結果的最上端看到一艘艘小巧可愛的貨船，正依序由右至左航行，慶祝運河重新恢復交通。

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