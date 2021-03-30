長賜號脫困！　拖船工人「興奮到模糊」歡呼慶祝運河恢復航行

記者張靖榕／綜合外電報導

長賜號在台灣時間29日脫困後前往大苦湖錨地進行檢修，過去近7天投入脫困作業的工作人員全都如釋重負，看著長賜號船艏擺正駛離，拖船鳴笛、工作人員則在船上瘋狂歡呼，所有人全都又跳又喊。

▲拖船工人慶祝長賜號脫困。（圖／翻攝自推特「@vd1g0RmopacwGQE」）

影片中拖船上的工作人員紛紛拿著手機開啟自拍鏡，將自己和逐漸駛遠的長賜號同框，開心地手舞足蹈，不停大喊並對著天空比YA，場景宛如是一場發生在蘇伊士運河上的遊艇趴。

عمال القناه والقاطرات يحتفلون مع الفريق أسامة ربيع بتعويم السفينة

تحيا مصر ب اولادها #قناه_السويس pic.twitter.com/zMwoF0kwdN — روبرت يوسف نجيب ** (@vd1g0RmopacwGQE) March 29, 2021

長賜號於台灣時間30日凌晨0時進入北上進入大苦湖錨地，目前正在進行檢修，結果將會由長榮決定是否合適繼續其原定航程。蘇伊士運河管理局（SCA）主席拉比（Osama Rabie）表示，船隻目前沒有看見任何破損造成汙染的情況，而恢復雙向通行的運河，將在接下來每天放行百餘艘船盡速通過，400多艘船估計在3.5天內能疏通完畢。

綜合外電指出，埃及總統助理在長賜號脫困後向媒體透露，該國政府將向船東正榮汽船求償，同時也會要求長賜號船長為蘇伊士運河關閉一事負責。

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