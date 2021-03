長賜號自由「孤獨怪手司機」最開心！　大喊不客氣：幸福覺得解脫

記者張靖榕/綜合外電報導

堵住蘇伊士運河雙向交通近7天的長榮貨輪「長賜號」(Ever Given),終於在台灣時間29日晚間9時04分脫困,重新擺正後前抵大苦湖錨地。先前因在大船船艏孤獨開挖河岸而全球爆紅「孤獨怪手司機」,也在推特發文慶賀「不客氣!」

▲長賜號長達400公尺,怪手則只有4公尺。(圖/達志影像/美聯社)

蘇伊士運河管理局(SCA)宣布長賜輪脫困行動成功,運河重新恢復航行;追蹤海上交通的網站「Marine traffic」圖片顯示,長賜號在船頭擺正後已經駛離蘇伊士運河,是歷經151小時以來首次重新啟動。長賜號在台北時間30日0時順利往北航進大苦湖錨地,停船進行檢修。

▲孤獨怪手司機全球爆紅,迷因連日紛紛出籠。(圖/翻攝自推特「Guy With The Digger At Suez Canal」)

長賜號脫困全球媒體報導,不只負責脫困行動的荷蘭專業打撈團隊人員及所有工作人員鳴笛歡呼,運河河岸的居民也開心目送巨輪離開,長賜號為網路世界帶來的大量迷因,也讓網友們樂不可支。

在長賜號第一天擱淺時,趕到現場的「孤獨怪手司機」,如今在推特上以帳號「那個在蘇伊士運河開怪手的男人」(Guy With The Digger At Suez Canal)名聞天下,他在巨輪脫困後興奮在推特上發文,「幸福而且感到解脫。周遭是一片鼓掌、吹哨和歡慶的氣氛!」5分鐘後另一篇貼文則以全大寫字體寫下,「不客氣!」