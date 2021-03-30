蘇伊士運河宣布恢復通行！3天內要消化1周塞船　每天放行破百艘

▲長賜輪在蘇伊士運河順利脫淺，一名男子揮舞埃及國旗。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

長榮旗下貨櫃船長賜輪（Ever Given）29日成功上浮脫淺，蘇伊士運河危機正式解除。運河管理局主席雷比（Osama Rabie）稍早前已經正式宣佈，蘇伊士運河航運恢復正常，預計會在3天之內，加緊消化過去一周內排隊等待通過的大批船舶。

路透社報導，蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比表示，29日已經確認了長賜輪的船體完好無損，擱淺事件並不影響其適航性，可以繼續通過剩餘河道。雷比表示，「長賜輪完好無損，沒有其他問題，我們已經檢視了船體和運河底部土質，今天就能放行船舶通過」。

報導指出，蘇伊士運河當局已經知會各個船舶代理行，宣布從當地時間下午7時起（台灣時間30日凌晨1時），將恢復蘇伊士運河全線雙向航行。另外，管理長賜輪的船舶管理公司貝仕船舶管理（BSM）也表示，目前沒有發生海洋污染或貨損情況。

另據尼羅河電視台（Nile TV）報導，目前至少有400艘各型船舶正等待通過蘇伊士運河，包括數十艘貨櫃輪、散裝貨輪、油輪，以及多艘液化天然氣或液化石油氣船。

雷比表示，只要長賜輪順利放行，當局將會加速放行等待通過運河的船隊，「我們1秒鐘都不會浪費」。雷比表示，完全清除累積的船舶可能需要3天時間；一名運河管理消息人士說，未來每天可能有多達100艘船舶駛入運河。

全球海運龍頭馬士基（Maersk）表示，儘管長賜輪已經順利脫淺，但擱淺事件對全球航運造成的連鎖效應，可能需要花費數周或數月時間才能完全獲得解決。

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