快訊／14天前接種「中國疫苗」　巴基斯坦總統確診新冠肺炎

▲巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi），接種中國疫苗後，依然確診新冠肺炎。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

巴基斯坦總統阿爾維（Arif Alvi）14天前才接種中國「國藥集團」疫苗，在當地時間29日確診新冠肺炎陽性。

根據印度媒體DNA India報導，阿爾維在推特上發文表示，「我的新冠肺炎篩檢結果呈現陽性，願真主憐憫所有感染者，雖然接種過第一劑疫苗，但是要在1周之內接種第二劑才會產生抗體，請各位保重。」

▲巴基斯坦總統接種的是中國「國藥集團」（Sinopharm）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



阿爾維和夫人薩米娜（Samina Alvi），15日才在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的塔萊區（Tarlai area）接種中國國藥集團的疫苗，距離確診剛好14天。

在接種時，阿爾維還批評其他國家的菁英，打破了接種的秩序，先為自己接種疫苗，但是巴基斯坦接種順位，是依照年齡來排序。

▲巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前也確診新冠肺炎。（圖／路透）



巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）在20日也確診新冠肺炎，但是他在18日也同樣接種過中國「國藥集團」疫苗。

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