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婆婆骨灰罈遭誤植陌生人照片！超雷靈骨塔搞烏龍　她氣瘋

▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

▲梁女表示，先前已經要求工作人員修正，沒想到卻又再度出錯。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

遭逢親人離世已經夠讓人悲痛了，新加坡竟還發生一起骨灰罈照片慘遭誤植為陌生人的事件，而經抗議後，工作人員竟還再度搞錯，讓家屬氣憤不已。據被害人表示，自己婆婆在1977年就過世了，日前則進行了遷墳作業，怎知婆婆的骨灰罈上竟被誤植了成陌生人的照片，等他們抗議後，工作人員竟然又將陌生人的照片放在公公的位置上，讓他們超傻眼。

根據新加坡《新明早報》報導，這名65歲的梁姓婦人爆料，自己的婆婆1977年離世，後來便安葬於蔡厝港墳場，而公公則是於1990年逝世，火化後安置於萬禮骨灰甕安置所。不料2020年10月，一家人卻接獲埋葬婆婆的墓地要求遷墳，因此梁女與先生便決定將婆婆火化後，與公公的骨灰共同安置。

受到疫情影響，一家人未能在第一時間前往靈骨塔查看合葬後的處理狀況，但收到靈骨塔工作人員傳來的照片後，卻發現骨灰罈上婆婆的照片竟被誤植成陌生人，然後還將婆婆的照片放在公公的名字上，讓他們氣得當場向萬禮骨灰甕安置所反應。

梁女表示，「工作人員告訴我們馬上就會修正，但是因為疫情影響，我們無法親自前往查看，直到3月27日前往清明祭祀時，才發現他們雖然把婆婆的照片改回，但卻將公公的照片誤植成原來那位陌生人。」讓她氣得將此事公布於臉書上。然而受到疫情影響，儘管家屬已經再度向工作人員反應並要求改善，但仍無法親自前往靈骨塔確認。

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