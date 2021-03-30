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史上最強門僮！開了35年的門...退休竟獲「副總裁待遇」

▲▼一名男子做了35年的門僮，當他要退休時公司經竟給他「超豐厚待遇」。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

▲一名男子做了35年的門僮，當他要退休時公司經竟給他「超豐厚待遇」。（示意圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者閔文昱／綜合報導

從事任何職業只要肯努力，或許都有出人頭地的一天。美國一名出身貧民窟的男子，長年來擔任一家精品公司的門僮，每天都敬業地接待貴賓、為客人開關門，保持著認真的工作態度，來往的客人都對他讚譽有加，在從業35年退休時，公司決定以「副總裁等級的禮遇」讓他能好好享受晚年生活。

綜合外媒報導，佩雷斯（Gil Perez）出生於波多黎各，12歲時跟著父母來到紐約布魯克林的黑人區，因家境貧困，家中也無法提供他接受完整的教育，於是他在小學時就輟學出外謀生，從事靠體力的工作，薪水雖然十分微薄，但佩雷斯沒有因此而氣餒，一直保持著認真努力的態度來做每一份工作。

▲▼佩雷斯家中並不富裕，因此小學就輟學到佳士得擔任保全。（圖／翻攝自網易新聞）

▲佩雷斯主動申請調去擔任門僮。（圖／翻攝自網易新聞）

佩雷斯後來到世界著名的藝術品拍賣行佳士得（Christie's）擔任倉庫管理員，做了一段時間後，主管十分賞識對他認真又敬業的工作態度，打算要讓他升職。恰好當時剛好佳士得正在招聘門僮，佩雷斯聽聞後，拒絕了主管的好意，主動申請調去擔任門僮，因為他喜歡和人交流。

即使佩雷斯的年紀已大於其他的門僮，但公司有鑑於他的努力，於是就讓他填補了這個空缺，而他也的確更加的努力做好這份工作，甚至還能記得許多客人的名字，使得每位來到佳士得消費的貴賓都有受到重視的感受，就連佳士得北美總裁漢布雷希特（Patricia Hambrecht）也曾說過，「全公司所有人都很喜歡佩雷斯這位門僮」。

▲▼佩雷斯家中並不富裕，因此小學就輟學到佳士得擔任保全。（圖／翻攝自網易新聞）

▲佩雷斯敬業的精神，讓他深受賓客和公司員工們的喜愛。（圖／翻攝自網易新聞）

之後他也逐漸被派往更重要的場合擔任門僮，就這樣一路做了35年才退休，從年輕人一直做到老先生。不同於其他門僮，當佩雷斯決定退休時，公司為了感謝他的付出，宣布要用「副總裁等級的禮遇」來感謝他的付出，除了為他舉辦了歡送儀式，還讓他享有與公司副總裁一樣的退休金待遇，使他未來的生活得以不愁吃穿，並且將他封為永久的公司顧問。而他也相當感動，表示從沒想過會有一間公司，願意給予一個普通職員如此驚人的退休待遇。
 

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