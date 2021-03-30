瘋電影／間諜之妻　改編「731部隊」真實事件

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是第一次看到日本電影開始反思日本二戰期間的罪刑，非常感慨在經過半個世紀後，日本的自省能力才開始發生，日本從未對戰爭時期所造成的傷害道歉，不論是中國或是韓國，台灣因為沒有朋友只好粉飾日本對台灣的傷害，這部電影由兩位大牌主演，且劇本流暢，對日本老百姓是一個好的開始。

正視歷史是一項很艱難的使命，但日本從過去至今從未有過該給予的賠償與歉意，不知道這是不是天災頻繁的因果，電影中日本軍閥殘害中國人，將俘虜拿去當生化武器活體實驗，過程輕描淡寫卻意義深長，只要GOOGLE 731部隊便可發現日本當時殘忍行徑，很可惜電影最後並沒有放出真實影像來證明生化武器的實際傷害。

好的開始是成功的一半，希望日本導演繼續反思過去的錯誤，進而教育政府該如何面對真實的歷史，而不是粉飾太平更添災害。



片 名：間諜之妻

英文片名：Wife of A Spy

類 型：愛情、戰爭、劇情

上映日期：2021-03-12

片 長：116分鐘

導 演：黑澤清(KUROSAWA Kiyoshi)

演 員：高橋一生(Isse Takahashi) 、 蒼井優(Yu Aoi) 、 東出昌大

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：可樂電影



劇情大綱

太平洋戰爭前夕，以生活在神戶的福原聰子（蒼井優 飾）為主角。故事描述日本持續戰爭的動盪時代下，她的丈夫優作（高橋一生 飾）於滿州得知了可怕的國家機密後，為了正義而想將真相告知全世界。

因為他的暗中活動，而被憲兵隊扣上間諜嫌疑，聰子也因丈夫被懷疑是背叛者而被指控為間諜之妻，但因她深愛丈夫，決定做出與他共赴生死的驚人抉擇…。導演黑澤清：「一直想著總有一天要以戰時下的個人為主題，終於得以如願實現。」

▲妻子對於丈夫有秘密又不可追問非常懷疑。

▲丈夫被軍隊詢問秘密資料相關事宜。

▲妻子來到童年好友面前通報了秘密證據。

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