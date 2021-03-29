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美國宣布「全面中止」與緬甸貿易往來　直到民選政府回歸為止

▲▼緬甸示威。（圖／路透）

▲緬甸示威。（圖／路透）

文／中央社

在緬甸安全部隊血腥鎮壓境內反政變示威者，造成上百人喪命後，美國貿易代表署今天宣布，立即暫停與緬甸所有貿易與投資往來，這項禁令將持續至緬甸民選政府回歸為止。

緬甸安全部隊當地時間27日血腥鎮壓境內反政變示威者，造成114人喪命。這是緬甸軍方2月1日發動政變以來，最血腥的一日。

對此，美國總統拜登（Joe Biden）昨天表示，「這非常駭人聽聞，且根據我獲得的情報，很多人完全不必要地被殺害了」。包括美國、英國、日本、韓國在內等10多個國家的國防部長也同聲譴責此事。

美國貿易代表戴琪今天進一步宣布，根據2013年美緬貿易暨投資架構協定（TIFA），美國將暫停與緬甸的所有貿易往來，這項命令立即生效，並將持續至民選政府回歸為止。

戴琪表示，美國支持緬甸人民主張民選政府重新執政的努力，這是緬甸經濟成長與改革的基礎。美國強烈譴責緬甸安全部隊對平民的殘酷暴力行為，殺害和平示威者、學生、工人、勞工領袖、醫療人員與孩童，震驚國際社會良知，這些行動是對該國向民主過渡與緬甸人民為實現和平與繁榮未來所做努力的直接攻擊。

美國貿易代表署（USTR）也在新聞稿中指出，除了暫停與緬甸軍政府的往來外，在美國國會重新考慮給予緬甸普遍性優惠關稅制度（Generalized System of Preferences，GSP）之際，貿易代表署也將思考緬甸是否符合國際公認的勞工權利資格標準。

有報導指稱，因為緬甸相關工會與勞工在抗議活動中扮演的角色，緬甸軍方將工會和勞工視作攻擊目標，引發外界對勞工權益保護的高度關切。

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