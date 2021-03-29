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中國外交官「辱罵加拿大總理」敗家子、美走狗　還嗆網友：慕洋狗

▲▼加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）被中國外交官飆罵是敗家子。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國展現的「戰狼外交」風格，再度刷新世人三觀，中國駐巴西總領事李楊在推特上發文辱罵，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）是敗家子，使加拿大淪為美國的走狗，甚至還在以「慕洋狗」來回應網友的留言。完全打破外交官發言字斟句酌的慣例與規則。

李楊在推特發文飆罵杜魯道，「小子，你最大的成就，就是破壞中加之間的友好關係，讓加拿大成為美國的走狗，敗家子！」

▲▼中國外交官李楊飆罵加拿大總理杜魯道是敗家子。（圖／翻攝自Li Yang Twitter）

▲李楊在推特上飆罵杜魯道。（圖／翻攝自Li Yang Twitter）

有一位網友留言回應表示「想像一下，中國的外交幹部，怎麼從龍永圖掉到這種水平的 lol 」。

沒想到李楊竟然回應，「想像一下你這條慕洋狗，連lol的水平都達不到！白活一辈子，你真可憐！」

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