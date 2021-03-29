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獨／誇張！北市戰酒店倒台所長　竟接「天下第一所」

▲▼台北市中山分局外觀。（圖／資料照／記者柳名耕攝）

▲圖為台北市中山警分局外觀。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

日前台北市中山區爆發酒店遭歹徒丟擲爆裂物驚悚案件，事後被警界公認是「天下第一所」的事發轄區中山警分局中山二派出所所長陳俊銘被火速改調到信義警分局三張派出所任所長，結果出乎眾人意料之外的是，素有天下第一所之稱的中山二派出所所長重要警職位，市警局居然派曾在2019年任職中崙所長期間，因涉足酒店遭檢舉下台的所長陳志峯接任，消息一出引發外界譁然。

3月7日晚間8時許，台北市林森北路、錦州街口「皇家」酒店疑歹徒丟擲土製爆裂物，有消息指出原來事發前一周，竹聯幫弘仁會幹部曾到該酒店飲酒，離去時卻在樓下因喝太多疑似酒品不佳嗆聲在酒店門口的泊車人員，但因酒醉搞錯對象，嗆到隔壁的另家酒店泊車人員，甚至砸毀隔壁家泊車櫃檯。

此舉引發隔壁酒店業者不滿，但因電召圍事人員速度太慢，業者不爽弘仁會幹部砸完就走，直接叫來店內少爺圍毆該弘仁會要角，江湖據傳因此才有7日晚間小弟到場丟擲爆裂物示威的重大治安事件發生。

離譜的是，爆炸案發生後，中二所長陳俊銘就被調往勤務更繁重，負責戊守市政府的三張犁派出所，北市警界人士指出，陳俊銘在弘仁會幹部遭酒店人員圍毆事後未有效制約，並堅稱自己對轄區幫派、特種行業生態不熟，轄區爆發丟擲爆裂物重大治安事件，所長不但沒被懲處拔官、甚至還可更上一層。

警界盛傳：陳志峯與北市警局長陳嘉昌關係密切，雖然當年陳曾在萬華警分局偵查隊副隊長期間，負責斡旋處理該分局所長襲胸女記者案，甚至代表分局出面私下交付賠償金，甚至自認獲警界高層器重，直接傳訊息嗆不配合發布新聞的媒體記者「白目」

但官運一帆風順的陳志峯，卻在2019年任職中崙所長期間，因深夜涉足巴塞隆納酒店遭到檢舉黯然倒台，被調回市刑大任警務員後不久就支援市警局公關室，半年後就調任中山警分局擔任偵查隊副隊長，同年升任大同警分局擔任建成所長。

陳志峯涉足酒店案，另名同行在場警官，迄今仍無法擔任外勤主管，但陳志峯卻步步高升，甚至順利執掌「天下第一所」引發北市警界譁然、曾涉足酒店遭拔官列管的警官，居然接管全台灣警轄區酒店數量最高的派出所長，可謂相當諷刺。

北市警知情人士更透露，陳志峯目前在同序列資積分排名在前6名內，應可在上半年就順利調升警務正，陳接掌「天下第一所」究竟是努力接手拚治安，還是政治酬庸過過水，北市警界自有公斷。

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