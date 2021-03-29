快訊／蘇伊士運河危機解除！長賜輪船身已打直　航道終於通了

▲長賜輪。（圖／路透）
記者王致凱／綜合報導
長賜輪擱淺蘇伊士運河近1週。蘇伊士運河管理當局29日證實，目前長賜輪船首向已經與正常航道呈平行，蘇伊士運河危機解除。
蘇伊士運河航運代理Leth Agencie和運河當局表示，目前長賜輪正駛往運河中央的大苦湖（Great Bitter Lake）深水區，並且將在當地接受詳細檢查。
蘇伊士運河當局稍早前表示，長賜輪的的拖帶作業已經奏效，船首向已經修正80％以上。路透社稍早前曾報導，長賜輪脫淺過程中，船身曾一度因強風而再次擺回航道上，但沒有發生再次擱淺的情況，其船首始終維持浮力。
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▼長賜輪船首與蘇伊士運河航道呈現平行。（圖／翻攝自vesselfinder）
تعطل 369 ناقلة تجارية ضخمة في قناة السويس وتنتظر دورها في العبور حيث اعلنت هيئة قناة السويس أن الأولوية لعبور الناقلات التي تحمل بضائع سريعة التلف— ساره العَمري (@Sarahalarm) March 29, 2021
وبلغت الخسائر 400 مليون دولار في الساعة
أي تقريباً 5 مليار دولار يومياً #suezcanel #SuezCrisis
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