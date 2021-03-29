快訊／埃及總統宣布：今天成功終結蘇伊士運河危機！

▲ 長賜號擱淺危機逐漸解除。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺蘇伊士運河邁入第7天，所幸29日連續傳出好消息，據報船身方向已導正80%。埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）稍早在推特發文宣布，「埃及人今天成功結束船隻擱淺蘇伊士運河的危機。儘管技術上困難重重，埃及人向世界保證，將使貨物通過這條重要海上航線。」

وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة.

لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون.

وسلاما يا بلادي ٢/٢