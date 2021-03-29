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英國第二階段解封　首相強生：變種病毒仍威脅疫苗

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者陳怡靜／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）宣布，當地時間29日將初步鬆綁居家封鎖令，這也是將近3個月來，民眾可以在戶外進行6人以下的聚會活動。由於歐洲新冠肺炎疫情持續升溫，加上變種病毒也威脅著疫苗接種計畫，強生呼籲民眾必須保持謹慎。

綜合外媒報導，強生在1月4日宣布居家封鎖令，這也是新冠肺炎疫情爆發以來，英國最嚴格的一次封城。此項禁令也將鬆綁，自29日起，英國將有限度地開放6人以內的戶外聚會，或是2個家庭之間；而戶外的運動設施如泳池、網球場、籃球場也可在保持社交距離下使用。此外，英國政府也打算自4月12日起，開放民眾到露天酒吧飲酒，以及理髮廳等非必要的零售業，不過室內娛樂場所至少要到5月17日才能重啟。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）下令第三度封城。（圖／路透）

▲強生宣布英國自29日起，民眾可在戶外進行6人以下的聚會活動。（圖／路透）

歐洲的疫情並未趨緩，確診人數仍持續攀升，科學家又警告出現新變種病毒，強生也向全國人民呼籲，必須時時刻刻保持謹慎，新的變種病毒不斷威脅疫苗接種計畫，「即便現在政策鬆綁帶來便利，民眾仍要遵守規定，注重手部、臉部和空間的防疫，也要接種疫苗。」

即便如此，英國文化部長道頓（Oliver Dowden）也對解封計畫抱持樂觀態度，他認為只要有民眾的配合，加上疫苗的推出，「我們有信心在朝著下一階段的放寬政策繼續努力。」

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