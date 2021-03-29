美國不打算取消進口關稅！　戴琪：考慮與中國進行貿易談判

▲美國貿易代表戴琪。（圖／路透）



文／中央社

美國貿易代表戴琪今天表示，美國還不打算在不久的將來取消中國進口商品關稅，但可能考慮與中國進行貿易談判。

戴琪接受「華爾街日報」（WSJ）訪問時表示，儘管支持者說，關稅對企業有幫助，能保護企業，讓它們不用與受補貼的外國競爭，但關稅確實可能傷害美國企業與消費者。她承認關稅會對經濟造成傷害，但課徵關稅，是為了「糾正不平衡且不公平的貿易狀況」。

這是戴琪獲得聯邦參議院確認後，首次接受訪問。

戴琪受訪時說，「我聽到有人講，『請取消這些關稅』」，但「突然取消關稅」可能傷害經濟，除非「以某種方式傳達這種變化，好讓經濟活動涉及的各方能有所調整」。

戴琪還說，「不管是企業、貿易商、製造商或它們的員工，得以計劃攸關自身未來的改變極為重要」。

戴琪也援引戰略理由，來解釋她的遲疑。「談判的人都不會放棄籌碼，不是嗎？」

川普總統時代美國每年對中國價值3700億美元的商品課徵關稅，以價值而言，約占中國出口美國量的3/4；這是為了讓中國撤銷貿易壁壘，對中國發動的貿易戰一環。中國之後還以顏色，對美國1100億美元商品施加報復性關稅，受影響商品所占的美國進口比率，比中國進口比率還高。

儘管美中後來簽署協議結束貿易戰，但關稅並未取消，部分原因是美國希望以關稅作為槓桿，確保中國遵守協定條款，包括增購美國商品、對美國智慧財產權加強保護等等。

北京希望新任拜登政府解除那些關稅，但在購買美國商品方面卻遠遠稱不上履行承諾。戴琪在確認聽證會上表示將執行貿易協議，但未說明會如何執行。

貿易代表署發言人表示，戴琪上任首週諮詢了14位國際貿易官員，但不包括負責協商中美貿易協定的中國國務院副總理劉鶴。

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