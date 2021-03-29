蘇伊士運河最快今通行　大塞船揭亂象！船隻全通過仍需至少1周

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記者詹雅婷／綜合外電報導

長榮貨櫃輪長賜號29日部分脫淺，蘇伊士運河有望同日重新恢復通行。但當局坦言，所有船隻順利完成航行運河可能耗時一周，且石油運輸公司Euronav首席執行官Hugo De Stoop直言，船隻重新浮上水面與徹底疏通塞船現況是2件事情，「暫定時間可能是2至3周，因運河負荷量已滿載。」

彭博報導，長賜號部分脫淺是讓蘇伊士運河恢復交通運輸的第一步，如今船身方向已導正80%，隨著漲潮幅度越來越大，協助長賜號脫困的作業也持續進行中。但塞船數量現已超過450艘，即便未來發展真的有如蘇伊士運河當局所說的29日恢復通行，但所有船隻通過運河，似乎也需要一段時間。

▲▼長賜號擱淺蘇伊士運河，造成大量船隻雍塞。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

埃及總統運河計畫顧問、前蘇伊士運河管理局（SCA）主席馬米甚（Mohab Mamish）稍早證實，讓運河船隻恢復通行的工作正在籌備當中，「今天我們就會開始相關計畫，可能需要一周左右的時間，才能讓所有船隻離開蘇伊士運河。」

石油運輸公司Euronav首席執行官Hugo De Stoop則認為，「讓船重新浮起來是一回事，完全疏通運河交通又是另外一回事，截至目前所累積的一切處理起來都需要時間，暫定時間可能是2至3周，因為蘇伊士運河負荷量可能已經滿載。」

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長賜號於當地29日凌晨4時30分左右重新浮上水面。蘇伊士運河管理局表示，一旦長賜號完全浮起，並移至大苦湖區域進行技術檢查，運河通行將會恢復。

只不過，荷蘭打撈公司「Boskalis」執行長伯爾道斯基（Peter Berdowski）直言，現在慶祝長賜號脫困似乎還太早，因為讓船尾浮起的工作較為容易，船頭才最具挑戰性。

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