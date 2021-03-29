船尾只是第一步！救援公司曝「長賜號船頭浮起更難」…慶祝還太早

▲ 當局出動多輛怪手，協助長賜照脫困。（圖／SCA）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺邁入第7天，據報船身已有80%浮起，眼看脫困就在眼前，但這實際上只是蘇伊士運河復航的第一步。荷蘭疏濬公司指出，部分浮起是個好消息，但要完全脫淺並不簡單。

長達400公尺的長賜號由長榮海運向日本正榮汽船公司承租，23日意外在蘇伊士運河擱淺，中斷這條歐亞間最短航線，影響全球逾400艘船隻。長榮委託荷蘭SMIT Salvage及日本Nippon Salvage團隊，協助長賜號脫困，他們也成功在當地時間29日清晨取得重大進展。

蘇伊士運河管理局（SCA）證實，待29日稍晚漲潮，將重新出動拖船作業，若能將長賜號引至河道較寬的大湖區域（Great Lakes），水路便能恢復暢通。SCA主席拉比（Osama Rabie）稍早也宣布，長賜號幾乎回歸正常方向，船尾移至距離河岸102公尺處，與先前距離河岸僅4公尺時相比，情況明顯改善，「若一切順利，今天中午（台灣時間晚間6時）就能復航，我們不會浪費任何一秒鐘。」

然而，荷蘭SMIT Salvage團隊母公司Boskalis執行長伯多斯基（Peter Berdowski）向《荷蘭公共廣播》指出，「我們有了進展，是個好消息，但我不會稱接下來的工作輕而易舉」，認為現在慶祝為時過早。

伯多斯基進一步說明，「我們得現實一點，因為船艏部分依然受困。讓船尾端浮起較為容易，最具挑戰性的是船的前端。現在我們展開船頭的作業，不想太早開始慶祝」，救援團隊將利用高壓水柱，清除船頭下方的泥沙，但若不成功，可能不得不卸除船上貨櫃。一名參與脫淺作業的人員29日則向《路透社》表示，他們正重新汲取壓艙水。若漲潮能助長賜號脫困，便不需要卸貨。

►更多「大排長榮」系列報導

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事



►粉嫩配色主機超可愛！任天堂SWITCH動森遊戲主機組＋健身環只要12990元