快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

記者吳美依／綜合報導

長榮貨輪長賜號23日擱淺至今，終於在當地時間29日凌晨4時許（台灣時間29日上午10時許）上浮，船身重新擺正。埃及總統運河計畫顧問、前蘇伊士運河管理局（SCA）主席馬米甚（Mohab Mamish）證實，整艘貨輪目前皆可自由移動，正在接受初步檢查。他預測，運河將於當地時間29日上午11時（台灣時間29日下午5時）恢復通行。

▲長榮貨輪長賜號（Ever Given）23日擱淺蘇伊士運河至今。（圖／達志影像／美聯社）



長賜號目前確定部分脫淺，幾乎完全重新浮上水面；《路透社》引述航運消息人士說法指出，其引擎已經重新啟動，正在接受移動前的初步檢查，回歸「正常航線」（normal course）。



長賜號擱淺蘇伊士運河，導致國際航運嚴重受阻，全球多達450艘船隻都在等待運河恢復暢通，全球每日貿易損失預估高達90億美元，使得原本就被疫情衝擊的供應鏈負擔更加沉重。另一些船隻決定改走非洲南端的好望角，但航程將增加大約2周，可能導致物流延誤。

運河管理局歷經週末期間的疏濬作業，已經挖走深約18公尺、2.7萬噸的泥沙，派出14艘拖船朝著3方向牽引，嘗試以此方法讓長賜號脫困。主席拉比（Osama Rabie）先前就曾透露，一旦船隻完全浮上水面，就會恢復運河通行。

《紐約時報》等多家外媒也引述專家預測說法報導，運河於當地時間29日將迎來一波異常強烈的「大潮」（spring tide/king tide），滿潮水位將上升高達18英吋（大約46公分），可望成為貨輪脫淺的大好機會。

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