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文在寅緊急撤換青瓦台幕僚！主掌打房政策　遭爆調漲名下公寓押金

▲▼文在寅決定撤換青瓦台政策室長金尚祚(左)，改由李昊昇(右)擔任。（圖／達志影像）

▲文在寅決定撤換青瓦台政策室長金尚祚(左)，改由李昊昇(右)擔任。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅近來因為打房政策數度面臨失敗、加上韓國土地住宅公社（LH）超過20名以上職員涉及投機炒地，使得支持度與聲望不斷下跌，而青瓦台政策室長金尚祚（김상조）此時又被爆料趁房地產相關法令修法前，任意調漲其位於首爾江南公寓的全租保證金，因此文在寅只好於今（29）日決定撤換金尚祚。

根據《韓聯社》報導，金尚祚被某媒體爆料，曾趁去年《賃貸借3法》修法通過前，任意調漲其名下位於首爾市江南區公寓的全租保證金，由於該法規定每年租金調漲幅度不得超過5%，因此金尚祚此舉被爆料後在社會上引起極大爭議與反彈。

由於文在寅與其執政黨的支持度、聲望連續數周不斷下跌，加上首爾、釜山市長補選距今剩下不到10天，因此文在寅趕緊在相關報導登出1天以內出手止血，將金尚祚調離青瓦台政策室長一職、改由原本的青瓦台經濟首席祕書官李昊昇（이호승）擔任。

金尚祚在擔任青瓦台政策室長任內，是主導文在寅政府打房政策的靈魂人物，在制訂全租、月租調漲上限等政策上具有其象徵性意義。

▲▼文在寅在青瓦臺召開反腐敗政策協議會。（圖／達志影像）

▲文在寅在青瓦臺召開反腐敗政策協議會。（圖／達志影像）

另外，文在寅於29日下午在青瓦台召開「公正社會反腐敗政策協議會」，強調若有政府公務員在都更過程中涉及非法投機炒地，不論職位高低、是否對政治生涯造成影響，應嚴加懲辦。

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