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高中少年遭馬桶刷「強插肛門」！男同學強拖廁所手淫　精尿噴滿臉

▲▼南韓17歲少年，慘遭私塾寢室同儕虐待，甚至還被對方以馬桶刷塞肛門。（示意圖／CFP）

▲南韓17歲少年慘遭私塾寢室同儕虐待，甚至還被對方以馬桶刷塞肛門。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚南道河東郡某私塾竟又爆發一起行為獵奇、且涉及性侵的校園暴力霸凌事件！一名年僅17歲的少年，從去年2月起便慘遭住同間宿舍寢室的2名男同學霸凌，不僅被逼強吞體液、被吐口水，甚至肛門還被塗抹乳液，塞入口紅或馬桶刷。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》，該名17歲少年A某長期以來慘遭私塾宿舍內的同性同學暴力肢體、語言、性霸凌，2名男同學威脅A某，若不乖乖聽話吞下體液，便會「不讓你睡」，如若拒絕，便會當場對其吐口水、甚至用腳重重踩壓其頸部，在一番拳打腳踢後，將A某拖行至廁所要求其跪坐。

其中一名加害男同學會在A某面前當場「掏槍」手淫，並將精液射在A某臉上，要求對方吞下肚。

某一次，男同學僅因為在私塾接受體罰時被觸碰肩膀，便將體液與尿液潑灑在A某身上，要求其喝下去，甚至要求A某趴著，將襪子強制塞入A某的嘴內，並在A某的肛門抹上乳液，之後將塞入口紅與馬桶刷塞進A某肛門，並用手機拍下性虐待的過程。

▲▼男同學將少年拖至廁所，除了當場手淫，還將精液與尿液潑灑致臉上。（示意圖／CFP）

▲男同學將少年拖至廁所，除了當場手淫，還將精液與尿液潑灑致臉上。（示意圖／CFP）

2名男同學還常要求A某「站起來、坐下」連續做100次、用腳踢A某臀部、勒頸、甩巴掌等動作，甚至還將水裝進1.5公升的寶特瓶，要求A某喝到吐為止，或將蓮蓬頭水管塞進A某嘴巴後灌水。

另外，還曾在A某全裸時抹上乳液，命令其「開合跳」，或是讓A某穿上防寒用的絨毛大衣，邊繞著整座私塾、邊進行「開合跳」。

昌原地方檢察廳晉州支廳去年12月以違反兒童、青少年性保護法律等嫌疑起訴2名加害男同學，預計將於今年5月迎來第一場審判。對此，2名加害男同學在接受警方調查時曾否認犯案，表示一切只是「開玩笑的舉動」。

據悉，慶尚南道河東郡一處位於智異山的私塾不久前才傳出校園宿舍霸凌，某名家長在青瓦台官網發起連署，表示自己的寶貝女兒慘遭同儕逼吞洗衣精、正臉壓馬桶進行「水拷問」，且還會將蚊蟲藥塗眼下、馬桶刷塞嘴，犯行相當雷同。

►嘴塞馬桶刷、逼吞洗衣精！小6女童慘遭恐怖霸凌　加害人僅停學5天

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