緬甸鎮壓！他中槍後遭「丟火堆」燒成白骨　死前狂喊：媽媽救我

▲艾柯中槍後遭「丟火堆」活活燒成白骨。（圖／翻攝自今日緬甸）



記者張方瑀／編譯

緬甸軍政府27日在軍人節血腥鎮壓，造成至少114人被殺害，成為軍方自2月1日發動政變以來「最血腥」的一天。當地媒體還指出，有一名男子胸口中槍後，軍警竟然將他丟進起火的輪胎堆裡活活燒死，現場更遺留下燒到碳化殘骸和白骨。

根據《今日緬甸》報導，緬甸安全部隊27日血腥鎮壓造成至少114人死亡，當時軍隊進入曼德勒昂梅達贊（Aungmyaythazan）地區，示威者利用廢棄輪胎堆成路障，阻止軍警攻擊。沒想到有民眾目擊，軍警在該處開槍打中46歲男子艾柯（Aye Ko，音譯）胸口後，竟將他丟進起火的輪胎堆中活活燒死，現場還留下燒到碳化殘骸和白骨。

Mandalay - Mar 27 night



• U Aye Ko Ko, was shot and burned alive by Terrorists (#Myanmar security forces), Khit Thit Media reports.#WhatsHappeningInMyanmar #Mar28Coup #AntiFascistRevolution2021 #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/Ezlg2CL4sP — Ro Nay San Lwin (@nslwin) March 28, 2021

目擊者表示，「他被扔進火裡後一直大喊『媽媽救救我』。」但由於安全部隊不斷開槍，讓周圍民眾也不敢貿然上前救他。目擊者還說，安全部隊衝入路障裡面，立刻將輪胎堆點燃，接著開始掃射，當時艾柯就是為了要滅火才衝出家門，沒想到竟被活活燒死。

報導指出，緬甸全國40多個城市在27日至少有114人死亡，包含一名13歲的女孩，創下自2月1日政變爆發以來單日死亡人數最高紀錄，但隨著死亡消息不斷傳開，預計死傷人數還會再繼續上升。

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