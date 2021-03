緬甸鎮壓！他中槍後遭「丟火堆」燒成白骨　死前狂喊：媽媽救我

▲艾柯中槍後遭「丟火堆」活活燒成白骨。(圖/翻攝自今日緬甸)



記者張方瑀/編譯

緬甸軍政府27日在軍人節血腥鎮壓,造成至少114人被殺害,成為軍方自2月1日發動政變以來「最血腥」的一天。當地媒體還指出,有一名男子胸口中槍後,軍警竟然將他丟進起火的輪胎堆裡活活燒死,現場更遺留下燒到碳化殘骸和白骨。

根據《今日緬甸》報導,緬甸安全部隊27日血腥鎮壓造成至少114人死亡,當時軍隊進入曼德勒昂梅達贊(Aungmyaythazan)地區,示威者利用廢棄輪胎堆成路障,阻止軍警攻擊。沒想到有民眾目擊,軍警在該處開槍打中46歲男子艾柯(Aye Ko,音譯)胸口後,竟將他丟進起火的輪胎堆中活活燒死,現場還留下燒到碳化殘骸和白骨。

Mandalay - Mar 27 night



• U Aye Ko Ko, was shot and burned alive by Terrorists (#Myanmar security forces), Khit Thit Media reports.#WhatsHappeningInMyanmar #Mar28Coup #AntiFascistRevolution2021 #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/Ezlg2CL4sP