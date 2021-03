最佳營救時機！長賜號脫困靠「滿潮水位2公尺↑」　下一步曝光

▲長賜號最新畫面。(圖/翻攝自推特/@IbrahemFthelbab)

記者詹雅婷/綜合外電報導

長榮貨櫃輪長賜號(Ever Given)29日部分脫淺,外傳當局正在等待漲潮最佳時機,執行下一步脫困營救作業。依據潮汐預測網站tide-forecast數據,當地29日上午11時42分(台灣時間29日下午5時42分)潮位將達最高峰,來到2.08公尺。

▲潮汐將會是長賜號脫困一大關鍵。圖為當地潮汐時間表。(圖/翻攝自tide-forecast網站)

華盛頓郵報記者Heba Farouk Mahfouz稍早透過推特提到,拖船作業屆時將利用潮汐條件,把船重新拉回航道中央。另據推特用戶最新曝光的畫面,可見多艘小型拖船在長賜號船身附近。

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn