　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最佳營救時機！長賜號脫困靠「滿潮水位2公尺↑」　下一步曝光

▲▼ 長榮貨輪長賜號最新畫面。（圖／翻攝自推特／@IbrahemFthelbab）

▲長賜號最新畫面。（圖／翻攝自推特／@IbrahemFthelbab）

記者詹雅婷／綜合外電報導

長榮貨櫃輪長賜號（Ever Given）29日部分脫淺，外傳當局正在等待漲潮最佳時機，執行下一步脫困營救作業。依據潮汐預測網站tide-forecast數據，當地29日上午11時42分（台灣時間29日下午5時42分）潮位將達最高峰，來到2.08公尺。

▲▼ 長榮貨輪長賜號想在29日脫困，潮汐將是一大關鍵。（圖／翻攝自tide-forecast網站）

▲潮汐將會是長賜號脫困一大關鍵。圖為當地潮汐時間表。（圖／翻攝自tide-forecast網站）

華盛頓郵報記者Heba Farouk Mahfouz稍早透過推特提到，拖船作業屆時將利用潮汐條件，把船重新拉回航道中央。另據推特用戶最新曝光的畫面，可見多艘小型拖船在長賜號船身附近。

蘇伊士運河管理局稍早已證實，長賜號船頭卡在蘇伊士運河東岸的狀況已經排除，船尾已脫離河岸約102公尺。一旦營救成功，長賜號接下來將被牽引至大苦湖進行檢查。

依據埃及總統運河計畫顧問、前蘇伊士運河管理局（SCA）主席馬米甚（Mohab Mamish）最新預測，運河將於台灣時間29日下午5時左右恢復通行。《紐約時報》等多家外媒也引述專家預測說法指出，運河在當地時間29日將迎來一波異常強烈「大潮」（spring tide/king tide），可望成為貨輪脫淺大好機會。

更多相關新聞

►快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」
►長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線
►最新脫淺希望！29日迎「大潮」水位上升46公分　長賜號可望脫困

更多「大排長榮」系列報導

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
快訊／高雄半導體大廠火警！黑煙直竄天際　員工奔逃
長賜號重新上浮「油價」卻崩了！鄉民曝：已經降7元
老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」　小7歲妻崩潰
吃壽司見短裙妹「跨坐男友大腿」！右手羞抓這隻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手機充電完「伸舌舔」電池！12歲小弟臉部秒炸爛　倒血泊慘死

最佳營救時機！長賜號脫困靠「滿潮水位2公尺↑」　下一步曝光

高中少年遭馬桶刷「強插肛門」！男同學強拖廁所手淫　精尿噴滿臉

西爪哇煉油廠大火！天空現詭異橘紅　民宅牆震出裂縫

美國史上最「短命」總統！就職後「睡一覺醒來就卸任」僅當1天

快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

1天14次龍捲風襲擊！2男開車被龍捲風捲走　1分鐘震撼影片曝光

即／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線

蘇伊士航行規定多！20年船長揭「關鍵領航員」地位：沒他不能開船

北韓批聯合國「雙標仔」！稱試射展現主權：怎不講美國空襲敘利亞

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

日月潭水位退陳年垃圾怵目驚心　居民：現在不清50年後才要清？

反鎖房外不敢讓老婆大人知道！　阿公趁她出門「趕快敲爆」換新鎖

劉若英隔6年發片被阿信虧「打混」　「妳又不是五月天」...她反嗆：你交歌快一點！

無敵三寶「在警察面前切西瓜」　　害女騎士跪姿控車...差點慘賠

郭泓志上《國光》被問「喜歡韓國人嗎？」　李玖哲驕傲秀二頭肌比腕力...GG了！

手機充電完「伸舌舔」電池！12歲小弟臉部秒炸爛　倒血泊慘死

最佳營救時機！長賜號脫困靠「滿潮水位2公尺↑」　下一步曝光

高中少年遭馬桶刷「強插肛門」！男同學強拖廁所手淫　精尿噴滿臉

西爪哇煉油廠大火！天空現詭異橘紅　民宅牆震出裂縫

美國史上最「短命」總統！就職後「睡一覺醒來就卸任」僅當1天

快訊／埃及總統顧問：蘇伊士運河預計「今日恢復通行」

1天14次龍捲風襲擊！2男開車被龍捲風捲走　1分鐘震撼影片曝光

即／長賜號80%脫淺「引擎重新啟動」！　回歸正常航線

蘇伊士航行規定多！20年船長揭「關鍵領航員」地位：沒他不能開船

北韓批聯合國「雙標仔」！稱試射展現主權：怎不講美國空襲敘利亞

新冷戰一觸即發？》翁履中／「表面求戰、實則避戰」美中真相說不出口

快訊／半導體大廠強茂火警！黑煙直竄天際　員工驚慌逃出

21歲女護理師「影院遭性侵」！竟認命交往加害者　慘淪提款機

手機充電完「伸舌舔」電池！12歲小弟臉部秒炸爛　倒血泊慘死

TVBS民調／差1%過關！24%同意罷免陳柏惟　30%不滿意問政表現

黃安用健保嗆「腦殘台灣人沒辦法禁止」　不爽藝人挺新疆棉被罵

疫苗開打！中壢天成醫療體系一線醫護人員施打

超強石門水庫水情與6個月前相當　將加速完成防淤隧道增蓄水量

柯震東首上《玩很大》崩壞了！0包袱用臉夾球…網敲碗：能當班底嗎

桃園分署4月6日聯合拍賣　市區透天別墅、千坪會館受矚目

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

長賜號現場「脫困畫面」曝光

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

限動PO紅酒照…酒杯洩「全裸倒影」！

長賜號虧損全由日本船東埋單！日網怒：拒買台灣鳳梨

快訊／長賜號上浮成功！

即／長賜號「幾乎完全浮起」！

憶接長賜號任務第一時間...怪手司機：被騙了！

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

321艘船卡運河！他估長賜號脫困：最快24hrs

長賜號引擎重啟　回歸「正常航線」

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

16歲少女中7000萬　18年後唏噓現況曝

即／長賜號 重大進展！　船身接近擺正

船頭下方發現巨石　長賜號脫困難度再提升

更多熱門

相關新聞

長賜號重新上浮！鄉民曝「油價」崩了：降7元

長賜號重新上浮！鄉民曝「油價」崩了：降7元

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）從23日擱淺至今將近142小時，終於在當地時間29日凌晨4時許（約台灣時間29日上午10時許）重新上浮，船身重新擺正，成功脫困，但有網友好奇提問，順利脫困之後，還會有什麼衍生問題？就有鄉民在留言處表示，「油價可以崩了吧」。

航海王換陽明「2021營運可望維持獲利」　未來2年再交付15艘新船

航海王換陽明「2021營運可望維持獲利」　未來2年再交付15艘新船

為全中運選手之夜造勢　玖壹壹與張麗善羽球雙打

為全中運選手之夜造勢　玖壹壹與張麗善羽球雙打

顧問：蘇伊士運河預計今日恢復通行

顧問：蘇伊士運河預計今日恢復通行

長賜號引擎重啟　回歸「正常航線」

長賜號引擎重啟　回歸「正常航線」

關鍵字：

長賜號蘇伊士運河貨輪長榮海運長榮脫淺潮汐

讀者迴響

熱門新聞

寫5星送奶酪！高中生離開刪除　店家公布校名遭出征

峮峮「6秒上下晃動」運動片瘋傳

三對夫妻加入換妻旅行團！6人海島嗨戰3天

男生多矮沒市場？台女曝分水嶺！

日月潭底垃圾山露出！百人淨潭

長賜號現場「脫困畫面」曝光

妻子拒絕性愛！丈夫討拍慘被砲轟

直擊《全明星》正妹經理當街被熊抱

愛莉莎莎低潮1個月　最慘收入歸零

廂型車迴轉遭撞！機車騎士0肇責

人類6年內絕種！唯一倖存者曝2027年街景

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑警

咸素媛被爆大陸豪宅假的、找婆婆演戲　退出《妻子味道》

下半身好重！醒來見貓抱小JJ睡翻

機車被貼「這格我停了20年」...5000人傻眼

更多

最夯影音

更多
家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒

家人過世吃素外送卻來葷鹹酥雞 民眾咬肉絲哽咽：店家害我破戒
超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

超ㄎㄧㄤ！路人神走位「卡待轉區」　騎士找嘸位傻眼：小姐...妳車勒XD

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

漲潮已過！長賜號脫淺希望落空 船身懸兩岸...專家憂「恐裂成2段」

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

高雄女騎士車頭燈改LED未登記　睜大雙眼無法置信：我已經換3年

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

霸道婦買水果「逆向違停」被開單　超狂嗆警：老娘錢多給你開到爽

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面