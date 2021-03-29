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北韓批聯合國「雙標仔」！稱試射展現主權：怎不講美國空襲敘利亞

▲▼北韓外交當局痛批，歐洲5國針對試射召開聯合國安理會是無視國家防衛主權。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓外交當局痛批，歐洲5國針對試射召開聯合國安理會是無視國家防衛主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）連日來試射短程巡弋飛彈、彈道飛彈，引起歐盟各國反彈，宣布召開聯合國安理會討論後續制裁措施。對此，北韓當局痛批，歐盟此舉是在侵害北韓的國家防衛自主權，且根本是帶有「雙重標準」的行為，激化朝鮮半島（韓半島）對立，表示將不會就此輕忽。

根據北韓官媒《朝中社》報導，北韓外務省國際機構局長趙哲洙（조철수，音譯）於今（29）日針對歐盟召開聯合國安理會一事發表談話，「（歐盟）嚴重侵害主權國家的自主防衛權，根本已違反聯合國憲章，在此我將強烈表達譴責！對於任何試圖侵害我方自主權的舉動，將會使我方下達相應舉措應對。」

趙哲洙強調，「聯合國安理會部份成員國侵害自主國家的防衛主權、阻止發展，並憑藉聯合國的名義來達成不正當的目的，對此我方表示絕不坐以待斃。若聯合國安理會持續秉持著雙重標準的原則，那麼只會更加激化朝鮮半島的對立情勢！」

趙哲洙認為，先前美國與南韓聯合展開軍演、美軍空襲敘利亞、法國等發射多種發射體，都不見聯合國安理會出面指責，卻唯獨在北韓進行飛彈試射時進行指控，無疑是輕視主權國家的「雙重標準」行為。

趙哲洙痛批，聯合國安理會若想對維護世界和平與安全穩定做出貢獻，應徹底秉持著公正、客觀、公平等原則。

據悉，北韓25日發射彈道飛彈之後，包括英國、法國等聯合國安理會的5個歐洲理事國表示將於30日召開安理會會議，且不對外公開。

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